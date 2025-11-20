POMEM 33. dönem başvuruları ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve şartlar nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi’nin hazırladığı kılavuzun paylaşılmasıyla beraber 2025 yılı polis alımı aşaması resmen start alacak. Başvurular her sene olduğu gibi www.pa.edu.tr adresi vasıtasıyla e-Devlet kapısından kabul edilecek. Peki, 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte polislik başvurusunda son durum…

POMEM 33. dönem başvuruları ne zaman?

Kasım ayının son günlerine yaklaşılırken “Polislik başvuruları başladı mı?” sorusu en çok araştırılan konular arasına girdi. Geçtiğimiz yıl 32. Dönem POMEM için ön başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da 33. Dönem POMEM alımının 2025 yılı bitmeden başlaması bekleniyor.

POMEM başvurusu yapacak adayların lisans veya ön lisans mezunu olması gerekiyor. Lise mezunları için ise süreç PMYO alımları kapsamında yürütülüyor ve bu alıma ilişkin duyurular ayrıca yayımlanıyor.

EGM polis alımı tarihi ve şartlar nelerdir?

Dönem kılavuzu yayımlandığında, başvuru şartları, fiziki yeterlilik kriterleri, KPSS taban puanı ve değerlendirme aşamaları netleşecek. POMEM alımlarında KPSS puanı şartı aranırken; PMYO başvurularında adayların TYT puanı esas alınıyor. Süreçte ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat aşamaları bulunacak.

POMEM başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru dönemi başladığında adaylar, e-Devlet üzerinden açılacak başvuru formunu doldurarak sisteme giriş yapacak. Formun tamamlanmasının ardından sayfanın altındaki “Aday Başvurusunu Kaydet” butonuna tıklanmasıyla işlem tamamlanacak. Polis Akademisi’nin resmi duyuruları ve başvuru takviminin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.

POMEM başvuru şartları nelerdir?

33. Dönem POMEM başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber KPSS puan şartı ve başvuru şartları netlik kazanacak. Ancak genel olarak POMEM başvuru şartları şöyledir:

-T.C. vatandaşı olmak,

-Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

-KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak (KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,-Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.