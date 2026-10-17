Popüler borsa yatırım fonları düşündüğünüzden çok daha pahalıya mal oluyor

Borsa yatırım fonları (ETF), bireysel yatırımcılara hisse senetleri ve tahvil sepetlerine düşük maliyetle erişim imkanı tanıyarak finans dünyasında devrim yarattı. BlackRock, Schwab, State Street ve Vanguard gibi devlerin sunduğu bazı S&P 500 fonları yıllık %0,03 ve altındaki komisyon oranlarıyla dikkat çekiyor. Ancak piyasadaki geniş endekslerin dışındaki popüler fonlara yöneldiğinizde, "ucuz" algısının ardında gizlenen maliyetler yatırımcıların karşısına çıkıyor.

Yüksek varlığa rağmen düşmeyen yönetim ücretleri

Teoriye göre fonların büyüklüğü arttıkça araştırma, yazılım, hukuki ve muhasebe giderleri daha geniş bir tabana yayılarak ölçek ekonomisi oluşturmalı ve masrafların düşmesi gerekir. Ancak birçok ETF, varlıkları milyar doları aşmasına rağmen yüksek yönetim ücretlerini korumaya devam ediyor. Örneğin, varlıkları 120 milyar doları aşan iShares Russell 1000 Growth ETF’nin %0,20 olan gider oranı yalnızca %0,18’e gerilerken, yaklaşık 500 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Invesco QQQ ETF ilk günkü %0,18 oranını koruyor.

Yatırımcılar için gizli maliyet tuzağı

Sektördeki bu maliyet yapısı, fon değiştirmek isteyen yatırımcılar için de ayrı bir engel oluşturuyor. Vergilendirilebilir hesaplarda portföy değiştirmek, uzun vadeli kazançlar üzerinden doğabilecek sermaye kazancı vergileri nedeniyle ciddi maliyetler doğurabiliyor. Bu durum, yatırımcıların daha düşük ücretli alternatiflere geçişini zorlaştırırken, fon yönetim şirketlerinin yüksek oranlardan kazanç sağlamaya devam etmesine zemin hazırlıyor. Uzmanlar, yatırım yaparken yalnızca görünen gider oranlarına değil, fonun uzun vadeli performansına ve gizli maliyetlerine de dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.