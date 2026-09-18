Porland'ın ZUCHEX'te yurt dışı alıcısının %40'ını Avrupalı oluşturdu

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MERVE ESİN ADIGÜZEL/KOCAELİ

Porland Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Ali Kemal Dirikolu, ZUCHEX 2026'da Taya, Ivy, Vittagio, Looma ve Helia koleksiyonlarının yanı sıra farklı sofra ve yaşam stillerine yönelik yeni ürün gruplarını da ziyaretçilerle buluşturduklarını söyledi. Dirikolu, "Farklı pazarlardan gelen yoğun ziyaretçi trafiği ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler açısından fuar oldukça verimli geçti. Görüşmelerimizin yüzde 60'ını yurtiçi, yüzde 40'ını ise yurtdışı ziyaretçiler oluşturdu. Yurtdışı görüşmelerimizde ise Avrupa ve Orta Doğu pazarları ön plana çıktı. Uluslararası görüşmelerimizin yaklaşık yüzde 40'ını Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler oluştururken, Orta Doğu pazarlarının payı da yüzde 40'a yaklaştı" dedi.

Görüşmelerin kanal dağılımında züccaciye kanalının yüzde 70'lik payla ilk sırada yer aldığını belirten Dirikolu, "Görüşmelerimizin yaklaşık yüzde 70'i züccaciye kanalından, yüzde 10'u ise yurtdışı bayi adaylarından oluştu. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin yüzde 7-8'lik bölümünde ilk kez bizimle temas kuran potansiyel müşterilerle bir araya geldik. ZUCHEX 2026'da başlayan bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde yeni işbirliklerine dönüşmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.