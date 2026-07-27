Portföylerdeki fiyat farkı SPK'ya önlem aldırdı

ŞEBNEM TURHAN

Bazı yatırım fonlarında büyük oranda yer alan gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarında borsa fiyatı ile kurucunun açıkladığı fiyat arasındaki büyük fark Sermaye Piyasası Kurulu’nu harekete geçirdi. 23 Temmuz’da aldığı kararla SPK, GYF ve GSYF paylarının borsa fiyatıyla değil, kurucunun ay sonu açıkladığı birim pay değerine göre değerleme yapılmasını istedi. Yeni yönteme 31 Temmuz itibariyle geçilecek. Aşırı fiyatlanmış GYF ve GSYF’lerin bundan olumsuz etkilenmesi öngörülürken fonlarda tek seferlik bir düzeltme görülmesi bekleniyor.

31 Temmuz’a kadar değerleme değiştirilecek

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23 Temmuz’da aldığı ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne gönderdiği yazıda, yatırım fonları portföylerinde yer alan, katılma payları borsada işlem gören gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının SPK’nın II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'inin "Fiyat raporlarına ilişkin portföy değerleme esasları" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b/3) alt bendinde yer alan “Fon katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir” hükmünde değişiklik yaptı. SPK bu hüküm kapsamında payların kurucu portföy yönetim şirketi tarafından en son açıklanan birim pay değerine göre değerlenmesine, fiyat raporlarında söz konusu katılma paylarını borsada oluşan fiyatlara göre değerleyen yatırım fonlarının uyum sağlamasını teminen söz konusu fonlara en geç 31.07.2026 tarihine kadar süre verilmesine karar verdi. Ve bu hususların birlik üyelerine duyurulmasını ve sonrasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönerge'de gerekli düzenlemenin yapılmasını teminen TSPB’ne bilgi verilmesini uygun buldu.

Tek seferlik etki ya da portföyden çıkış

Bu karar son dönemde piyasada oldukça sık konuşulan bir soruna da SPK’nın el attığı sonucunu doğurdu. İşlem hacmi ve pay sayısı oldukça sınırlı olan, içindeki varlık fiyatlarında büyük değişiklikler olmasa da tek bir işlemle borsada sert hareketler yapan GYF ile GSYF’lere bir düzenleme geldi. Karar doğrultusunda artık borsada işlem gören GYF ve GSYF payları yatırım fonları portföylerinde artık borsa fiyatıyla değil kurucu portföy yönetim şirketinin açıkladığı son birim pay değeriyle değerlenecek. 31 Temmuz’a kadar bu payları portföylerinde bulunduran yatırım fonlarının da değerlemeleri yeniden hesaplaması gerekecek.

Borsada kurum tarafından açıklanan pay fiyat değerinin çok çok üzerinde işlem gören, piyasaya göre suni fiyatlanmış GYF ve GSYF’ler bu karardan olumsuz etkilenecek. Bu payları fon portföyünde yüksek ağırlıklı olarak taşıyan yatırım fonlarında ise tek seferlik bir değerleme etkisi yaşanabilecek. Ya da yatırım fonları 31 Temmuz’a kadar portföyündeki bu tür yatırım araçlarını başka bir fonuna satarak fonun getirisinin etkilenmemesini sağlayabilir. Piyasa uzmanları yatırım fonlarının ay sonuna kadar bir vakti olduğunu, yatırım fonunun getirisinin etkilenmemesini sağlamak için zamanları bulunduğunu vurguladı.

Borsa fiyatıyla açıklanan fiyat farkı yüksek

Piyasa uzmanları fon portföyünde yüksek ağırlıklı GYF taşıyan yatırım fonlarına en büyük örnek olarak Tera Portföy’ün TLY Birinci Serbest Fonu’nu gösteriyor. TEFAS verilerine göre TLY fonunda gayrimenkul yatırım fonları katılma payı yüzde 14,31 seviyesinde bir ağırlık taşıyor. Bu gayrimenkul yatırım fonu da Tera Portföy Konut Alfa Katılım GYF, kısaltması da TPKGY. Aylık olarak kurucu Tera Portföy tarafından en son 30 Haziran itibariyle açıklanan fiyatı ise TPKGY'nin 8.122,13 TL. Borsa değeri ise 24 Temmuz kapanış itibariyle 690.000 TL. Son 1 yılda borsada TPKGY yüzde 14 bin 965 yükseliş gösterdi. Yılbaşından bu yana da yükseliş yüzde 364,65 seviyesinde. Kurum tarafından açıklanan fiyat ile borsa fiyatı arasında oldukça yüksek bir fark bulunuyor.

MSCI uyarısı sonrası bir adım daha atıldı

Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre bu tür GYF'ler 1 pay satılarak yükseliş sağlanıyor ve bu da yatırım fonunda yüksek getiri kaynağı oluyordu. 31 Temmuz'dan sonra artık bu günlük işlemlerle oluşturulan fiyatlar yatırım fonunun içindeki ürünün getirisine yansımayacak. Fonun içindeki ürünlerin getirisi veya toplam değeri kadar açıklanan fiyat yatırım fonunda değerlemede kullanılacak. Piyasa uzmanları SPK'nın küresel endeks sağlayıcı MSCI'nın uyarıları sonrası üst üste adımlar attığına dikkat çekerek bu hamlenin de o kapsamda değerlendirilmesi ve suni fiyat oluşumlarına karşı önlem alınması olarak yorumladı.