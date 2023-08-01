Posta kargo gönderileri yüzde 84 artış gösterdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2019-2022 dönemini kapsayan Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, sektörde 24'ü ulusal, 16'sı bölgesel olmak üzere toplam 40 hizmet sağlayıcı faaliyet gösteriyor.

Posta sektöründe trafik ve hacim, "haberleşme gönderileri" ve "posta kolisi/kargosu" olmak üzere iki kategoride ele alınıyor.

Posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderileri sayısının yıllar itibarıyla artış eğiliminde olduğu gözlenirken, geçen sene posta kolisi veya kargosu kategorisindeki gönderilerin sayısı son 4 yılda yüzde 84 artış göstererek 1,1 milyar oldu. Bu rakam 2019'da 624,1 milyon, 2020'de 810,6 milyon, 2021'de ise 920,4 milyon olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu artışın, e-ticaret hacminin son yıllarda keskin şekilde büyümesiyle ülkenin posta pazarına olumlu yönde etki sağlamasından kaynaklandığı değerlendirildi.

Geçen sene söz konusu gönderilerin yüzde 70'inin 2 kilogram altında olduğu hesaplandı.

Haberleşme amaçlı gönderiler 4 yılda yüzde 28,3 arttı

Öte yandan, geçen yıl ülkede posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri sayısı 567,7 milyon oldu. Söz konusu rakam 2019'da 442,4 milyon, 2020'de 313,7 milyon, 2021'de 647,3 milyon oldu. Son 4 yılda bu gönderilerin de yüzde 28,3 yükseldiği görüldü.

Gönderiler ağırlıklarına göre kategorize edilirken, bu kapsamda geçen yılki gönderilerin yüzde 78'inin 0-20 gram aralığında olduğu belirlendi.

Sektör gelirleri 4 yılda 4 katına çıktı

Sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların gelirleri ise 4 yılda 4 katına çıkarak 2022'de 33,6 milyar lira oldu.

Geçen yıl haberleşme gönderilerinden 4,6 milyar lira gelir elde edilirken, söz konusu dönemde gelirlerdeki artış yüzde 254'ü buldu.

Posta gönderilerinden ise 28,9 milyar lira gelir elde edilirken, bu rakamda son 4 yılda yüzde 345 artış gözlendi.

Geçen yıl sektöre 2,7 milyar lira yatırım yapıldı

Ülkede posta sektörü son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Posta trafiğinin artmasıyla bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçe de arttı.

Bu kapsamda, 2019'da posta hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım miktarı yaklaşık 880 milyon lira civarında iken bu rakam 2022'de 2,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Öte yandan posta sektöründe çalışan sayısı 2019'da 83 bin 857 iken bu rakam 2022'de 96 bin 397 kişiye yükseldi.