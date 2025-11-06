  1. Ekonomim
Posta ve kargoyla ihracatta yeni dönem: 1 yılda satılmayan ürün geri dönecek

Ticaret Bakanlığı, posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyaların gümrük işlemlerine ilişkin tebliğinde değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeyle birlikte, posta ya da hızlı kargo aracılığıyla konsinye olarak gönderilen eşyaların, ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kesin satışının tamamlanması zorunlu hale getirildi.

Ticaret Bakanlığı, posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyaların gümrük işlemlerine ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, hava yolu ile yapılan hızlı kargo taşımacılığı işlemleri artık yalnızca havalimanı gümrük müdürlüklerinden yürütülecek. Kara yolu taşımacılığı ise Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği müdürlüklerden yapılacak.

Konsinye gönderilerin 1 yıl içinde kesin satışının yapılması zorunlu 

Yeni düzenlemeye göre, posta veya hızlı kargo yoluyla konsinye olarak gönderilen eşyaların, ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içinde kesin satışının yapılması zorunlu hale getirildi. Bu süre kesinlikle uzatılmayacak. Satışı yapılamayan eşyalar, gümrük mevzuatı kapsamında Türkiye'ye geri getirilecek.

Basitleştirilmiş beyan zorunluluğu

Söz konusu eşyalar için basitleştirilmiş gümrük beyannamesi düzenlenecek ve proforma fatura eklenmesi gerekecek.

Her taşıma senedi için ayrı müeyyide (ceza) uygulanacak. Ancak birden fazla taşıma senedinde düzeltme konusu aynı veri alanına ilişkinse, cezai işlem yalnızca ilgili basitleştirilmiş beyanname üzerinden uygulanacak.

