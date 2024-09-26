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"Potansiyel riskler taşıyor ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden oluyor"

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka ile ilgili "Daha karmaşık teknolojilere güvenmek, finansal sistemimizde yeni kırılganlıklar yaratmaktadır" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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"Potansiyel riskler taşıyor ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden oluyor"
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin potansiyel riskler taşıdığını ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden olduğunu söyledi.

Lagarde, Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Avrupa Sistemik Risk Kurulu yıllık konferansında konuştu.

Jeopolitik değişimler, iklim ve teknolojideki ilerleme gibi büyük yapısal dönüşümlerin makro ihtiyati politikada yeni sınırlar ortaya koyduğunu anlatan Lagarde, bunların henüz mevcut çerçevelere tam olarak yansımadığını ancak finansal istikrarı önemli ölçüde etkilediğini anlattı.

Lagarde, yeni teknolojilerin oluşturduğu riskleri etkili bir şekilde azaltmak için makro ihtiyati politikanın bu teknolojilerin getirdiği yenilikleri benimsemesi ve kullanması gerektiğini söyledi.

"Kripto varlıklarla ilgili çok sorunlar bulunuyor." diyen Lagarde, bu alanın zayıf temeller, şüpheli yönetişim ve etkisiz doğrulama yöntemleri gibi çeşitli ele alınmamış unsuru olduğunu ifade etti.

Lagarde, "Finansal sistem için en dönüştürücü olabilecek şey yapay zekadır." dedi.

Belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış analitik yapay zeka modellerinin dolandırıcılık tespiti, kredi değerlendirmesi ve portföy getirilerini tahmin etme gibi alanlarda finansal kuruluşlara yardımcı olduğunu anımsatan Lagarde, "Üretken yapay zekadaki son atılımlar, bilgisayar gücündeki büyüme ve kapsamlı veri erişimi yapay zekanın her alanda hızla benimsenmesini sağlıyor." diye konuştu.

Lagarde, "Yeni teknolojiler zaman içinde finansal sisteme muazzam faydalar sağlasa da her zaman potansiyel riskler taşıma eğilimindeler." değerlendirmesinde bulundu.

"Şifreleme tabanlı finansal sistemi için ciddi bir tehdit"

En son yapay zeka modelleri ve kuantum hesaplama gibi yeni gelişen teknolojilerin ekonomiler ile finansal sistemler üzerinde derin bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu anlatan Lagarde, "Finans sektörü, mevcut operasyonları iyileştirmek için yapay zekayı kullanmanın sayısız yolunu bulacaktır. Ancak giderek daha karmaşık teknolojilere güvenmek, finansal sistemimizde yeni kırılganlıklar yaratmaktadır." dedi.

Yapay zekanın yaygın olarak benimsenmesinin finansal sisteme sistemik etkilerinin de olabileceğini söyleyen Lagarde, kuantum hesaplamadaki gelişmelerin şifreleme tabanlı finansal sistemi için ciddi bir tehdit oluşturabileceğine işaret etti.

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