Powell: 50 baz puan yüksek olsa da gidecek yolumuz var

ABD Merkez Bankası 50 baz puanlık faiz artışına gitti. Fed Başkanı Powell ABD'de enflasyonun yeterince düştüğüne emin olana kadar artışın süreceğine işaret etti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın piyasaların merakla beklediği konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Sıkı para politikasını bir süre daha devam ettirmemiz gerek.

Fiyat istikrarı olmadan güçlü iş gücü piyasası sürdürülemez.

ABD ekonomisi geçen yıldan bu yana ciddi şekilde yavaşladı. Ekim kasım rakamları enflasyon hızında memnun edici düşüşü gösterdi ancak enflasyon için riskler yukarı yönlü.

50 baz puan faiz artışı tarihsel olarak yüksek bir rakam olsa da daha gidecek yolumuz var.

Para politikası durumumuz yeterince kısıtlayıcı değil, devam eden faiz artışları uygun.

Para politikası duruşu bugünkü faiz artışına rağmen henüz yeterince kısıtlayıcı değil.

FOMC'deki baskın görüş enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne gerçekten emin olana kadar faizleri zirvede tutmaya ihtiyaç olduğu yönündedir."