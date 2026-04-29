Powell başkanlık sonrası Fed Kurulu'nda kalmaya karar verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın genel merkez binasındaki yenileme çalışmalarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanana kadar Fed Yönetim Kurulu üyeliğine devam edeceğini açıkladı.

Genel merkez binasının renovasyonuna yönelik incelemelerin sürdüğünü hatırlatan Powell, sürecin şeffaf bir şekilde nihayete ermesinin önceliği olduğunu vurguladı.

Powell, "Bu soruşturma tam anlamıyla, şeffaflık ve kesinlik içinde sonuçlanana kadar kuruldan ayrılmayacağımı söylemiştim, bu kararlılığımı sürdürüyorum. Son dönemdeki gelişmeleri olumlu buluyor, kalan adımları ise yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

15 Mayıs'ta başkanlık görevi sona erecek olan Powell, bu tarihten sonra da Yönetim Kurulu üyesi (guvernör) olarak görevini sürdüreceğini belirterek, "Kararlarımda kurumun ve hizmet ettiğimiz halkın çıkarlarını gözetmeye devam edeceğim. Başkanlık dönemimin ardından, süresi daha sonra belirlenmek üzere guvernör olarak hizmet vermeyi sürdüreceğim." dedi.

Görev süresi boyunca sekiz yıl başkanlık yapan Powell, yerine aday gösterilen ve Senato Bankacılık Komitesi'nden onay alan halefi Kevin Warsh'u da tebrik etti.

Devir teslim sonrası kurum içi hiyerarşiye saygı duyacağının altını çizen Powell, şunları kaydetti:

"Guvernör olarak görev yaparken 'düşük profilli' bir tutum sergilemeyi planlıyorum. Her zaman sadece bir başkan vardır. Kevin Warsh'un adaylığı onaylanıp yemin ederek göreve başladığında, başkan o olacaktır."