Powell: Sıkılaşmanın nerede duracağını kestirmek zor

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Powell, enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini, güçlü ekonomiye ilişkin kanıtların ek faiz artışını gerektirebileceğini belirtti. Powell ayrıca riskleri gözeterek faiz politikasında ‘temkinli’ biçimde ilerlediklerini söyledi.

Powell “Belirsizlikleri ve riskleri göz önüne aldığımızda ve geldiğimiz noktaya bakıldığında Komite temkinli biçimde ilerliyor. Trendin üzerindeki büyümeye veya işgücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir.“ değerlendirmesini yaptı.

"Eylül ayında enflasyon düşüş eğilimini sürdürdü"

Powell enflasyona dair “Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi. Enflasyonda düşüş patikası zorlu olacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı. ABD’de 2022’de yüzde 9’un üzerine çıkan yıllık enflasyon yüzde 3,7’ye gerilese de hala yüzde 2’lik hedefin üzerinde seyrediyor.

”Enflasyonda düşüş, trend altı büyümeyi gerektirebilir”

Jeopolitik gerilimin son derece yükseldiğine vurgu yapan Powell bu durumun temel risk oluşturduğunu söyledi. Fed Başkanı, yeni ve eski belirsizliklerin para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevlerini zorlaştırdığını dile getirdi.

Powell ayrıca düşük enflasyona sürdürülebilir dönüşün, ekonomide trendin altında büyümeyi gerektireceğini belirtti.

İşgücü piyasasına dair Powell “Pek çok gösterge, işgücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Powell yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşünde olduğunu belirtti.