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Powell'dan Trump'a yanıt: Eylül toplantısı hakkında herhangi bir karar almadık

ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Eylül ayında faiz indirimi yapacaklarını duydum" açıklamasına yanıt vererek Eylül toplantısı için şimdiden alınmış bir karar yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Powell'dan Trump'a yanıt: Eylül toplantısı hakkında herhangi bir karar almadık
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temmuz ayı faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, mevcut para politikasının ekonomik risklere zamanında yanıt verebilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde seyrettiğini vurgulayan Powell, para politikasının bu risklere karşı uygun seviyede olduğunu düşündüklerini söyledi.

Powell, Fed’in Eylül ayında atacağı adımla ilgili henüz bir karar almadıklarını ifade etti. Bu açıklama, para politikasında veri odaklı yaklaşımın sürdüğüne işaret etti. Başkan, şu anda ciddi bir sıkılaştırıcı para politikası yürütülmediğini belirterek, mevcut politika duruşunun esnekliğini koruduğunu vurguladı.

Enflasyon beklentilerine dair değerlendirmelerde bulunan Powell, önümüzdeki 12 ayda PCE fiyat endeksinde %2,5, çekirdek PCE’de ise %2,7 oranında bir artış öngördüklerini açıkladı. Powell’a göre bu görünüm, enflasyonun istenen patikaya yaklaşmakla birlikte hâlen hedefin üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

İşgücü piyasasına yönelik verilerin güçlü olduğunu belirten Powell, göstergelerin ekonominin tam istihdama yakın seyrettiğini gösterdiğini söyledi. Başkan, iş gücü piyasasındaki bu direncin enflasyonla mücadelede banka açısından önemli bir denge unsuru oluşturduğunu dile getirdi.

Powell, ayrıca dış ticaret koşullarına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, gümrük tarifelerinin bazı ürünleri etkilediğini ancak bu etkinin geniş çaplı olup olmayacağının belirsizliğini koruduğunu belirtti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çıpalanmış kalmasını sağlamanın ise öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Powell, bu konuda Fed’in kararlılığının sürdüğünü ifade etti.

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