“Pozantı-Ceyhan otoyolu acil ihtiyaç haline geldi”

ERAY ŞEN/ADANA

ATO Başkanı Bayram, basın mensuplarıyla Dedeman Oteli’nde kahvaltıda buluştu. ATO’nun güncel çalışmaları hakkında bilgi veren Bayram, il genelinde devam eden önemli yatırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Adana’nın 3 milyar dolarlık yıllık ihracatının 2 milyar dolarlık bölümünü gerçekleştiren Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile kent merkezi arasında ciddi trafik sorununun yaşandığını vurgulayan Bayram, “Adana ile OSB arasındaki 30 kilometrelik mesafe 2 saati buluyor. Bunun çözümü ise yıllar önce projesi hazırlanan yeni otoyol. Pozantı’dan başlayan, Karaisalı’dan devam eden, İmamoğlu üzerinden Yumurtalık’a bağlanacak bir güzergah söz konusu. Daha önce planlanmış, Ulaştırma Bakanlığına sunulmuş bir çalışma. Projede 132 metrelik tünel var, onun haricinde düz ova. Projesi haziran ayında hazır olur, ardından yapım ihalesinin gerçekleşmesi için takip edilmesi lazım. Yap-işlet-devret modeline de razıyız, devletin yapmasına da” dedi.

ATO Başkanı Bayram, il genelinde planlanan diğer yatırımlar hakkında şunları söyledi: “Kimya bölgesi Adana için çok önemli. OSB Başkanı Bekir Sütcü başkan olarak atandı, yatırımcılar belirlendi, firmalar yavaş yavaş yatırımlara başladı. Bir başka yatırım Konteynır Limanı ancak önemli bir sorunumuz var, devlet mi yapacak, özel firmalar mı yapacak belli değil. Bunun da takip edilmesi gerekiyor. ATO olarak Karataş Bebeli köyünde bir sera OSB yaptık. Toplam 2 bin 200 dönüm ve tamamının tahsisi yapıldı, sera kurulumları devam ediyor. Altyapı maliyeti 1 milyar 430 milyon lira. Yarısını bakanlık karşıladı, yarısını biz arsa tahsislerinden karşıladık. Burada 3 bin 500 kişi istihdam edilecek. Adana tarımı için çok büyük bir yatırım. Toplam yatırım maliyeti 11 milyar 500 milyon lira. Beni yaklaşık iki senedir en çok yoran konulardan bir tanesi buydu, artık sonuna geldi. Bin 100 dönüm de ilave alanımız var, burada da tahsisimiz bitti, şu anda altyapı ihalesi yapılıyor. Türkiye’nin en büyük tarım OSB’si oluyor.”

“Dört sektör için yeni üretim merkezleri kuruluyor”

Şehir içinde kümeleşmiş dört sektör için yeni yerler yapıldığını anlatan Bayram, “Tekstil Kent ve Mobilya Kent için Çevre Şehircilik Bakanlığından arazilerini aldık, kooperatiflerini projelerini yaptık, tahsisleri bitti. Yakın zamanda bu sektörlerde şehir içinde yapılan üretim, şehir dışına çıkacak. Toptancılar ve matbaa-kağıt-ambalaj sektörleri için de bir çalışma yürütülüyor. Tekstil Kent bin 100 dönüm, Mobilya Kent 981 dönüm, Toptan Gıda bin dönüm, matbaa-kağıt-ambalaj için de 500 dönüm yer olacak. Yakın bir zamanda diğer ikisinin de kooperatiflerine teslim edeceğiz” bilgisini verdi.

Bayram, Ceyhan ile Yumurtalık ilçeleri arasındaki bölgenin OSB alanı ilan edildiğini, burada Adana’nın ikinci bir OSB’ye kavuşacağını sözlerine ekledi.