Pozitif söylemler yavaş yavaş da olsa sermaye girişine dönüşüyor

Üzeyir Doğan - Piyasanın İçinden

Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı

uzeyir.dogan@phillipcapital.com.tr

Son dönemde yurt dışı kurumlardan Türkiye’ye yönelik olumlu yorumlar üst üste geliyor. Yatırım bankaları, Dünya Bankası, IMF, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi birçok kurumun yanında kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye ekonomisinin gidişatına dair bakış açılarını önemli ölçüde pozitif tarafa çeviriler. Son olarak S&P, Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken kredi notu görünümünü durağandan “pozitife çevirdi. Daha önce Fitch Türkiye’nin kredi not görünümü negatiften durağana revize ederken Moody’s 17 Türk bankasının not görünümünü negatiften durağana revize etmişti. Not görünümlerindeki bu revizyonlar yaklaşan not artırımlarının da habercisi niteliğinde. Düşen CDS primleri de Türkiye’ye olan bakış açındaki iyileşmenin bir göstergesi.

Söylemler ciddi manada pozitif yönde değişmiş olsa da sermaye girişleri konusunda henüz arzu edilen boyuta ulaşılamadı. Son zamanlarda hem tahvil hem de borsaya yabancı girişleri başlamış olsa da bu girişler henüz trend değiştirecek boyutta değil. Buna karşın sınırlı da olsa yabancı girişlerinin devamı endekste düşük hacimlerle de olsa yukarı yönlü potansiyeli destekleyebilir. Yeni yılla birlikte yabancı yatırımcıların ilgisinin daha da artacağını düşündüğümüz endekste daha kalıcı hareketler görebiliriz.

Şirketlerin üçüncü çeyrekte açıkladığı güçlü finansallar ve Borsa İstanbul’un zirvelerden dönüşü gerek endekste gerekse endekste ağırlığı yüksek olan birçok şirkette piyasa çarpanlarında ciddi düşüşler getirdi. Bu aynı zamanda önemli bir potansiyelin de biriktiğinin göstergesi. BIST 100 endeksinde son zamanlarda hisse bazlı hareketler daha ön planda olsa da endeksin 8.000 civarında tutunma çabası olumlu bir tablo oluşturuyor. Aralık ayında yurtdışında Noel ve ardından yılbaşı tatilleri bir rehavet nedeni olabilir ve işlem hacimleri ve volatilite de bir düşüş gözlenebilir. Ocak ayı ile birlikte durum daha da netleşir.

Tüm bu olumlu söylemlere ve beklentilere karşın BIST 100 endeksinin ekim ayı başında gördüğü 8.500 seviyesinin hala oldukça altında seyretmesi dikkat çeken bir durum. Son zamanlarda bir miktar toparlanma çabası olsa da henüz yeterince güç toplanamadı. Bu süreçte endekste 8.500 civarından 7.300 civarına kadar olan düşüşün düzeltmesinde yüzde 61,8 seviyesinin de bulunduğu 8.080 ön emli bir direnç konumunda. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar önceki zirvenin bulunduğu 8.500 civarının hızlı bir şekilde test edilmesini sağlayabilir. Aşağıda ise 7.750 en önemli destek konumunda olup buraya kadar olacak geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.