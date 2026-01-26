PPF’den hisse fonuna geçiş ani değil kademeli olacak

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul yeni yıla hızlı başladı ve endekslerdeki olumlu performans yatırım fonlarına da yansıdı. Son yıllarda geri planda kalan hisse senedi fonlarına da ilgi yeniden canlandı. ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Veli Parmaksız, faizlerin aşağı yönlü seyrinin, sermayenin bir kısmının daha yüksek getiri potansiyeli olan varlıklara yönelmesine neden olabileceğini belirterek “Bu süreci hisse fonlarına ilginin artması şeklinde zaten görmeye başladık. Ancak bu geçiş ani değil, kademeli olacaktır” dedi.

EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Parmaksız, son beş yıla bakıldığında, yatırımcıların hem hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlama becerilerinin arttığını hem de yatırım araçlarındaki çeşitliliği daha bilinçli şekilde kullandıklarının görüldüğünü belirtti. Yatırım fonlarına ilginin 2026 yılında da devam etmesini beklediklerini söyleyen Parmaksız, politik ve jeopolitik belirsizliklerin piyasalardaki dalgalanmayı beslemeye devam ettiğini ve bu durumun yatırımcıları daha temkinli, daha stratejik ve çeşitlendirilmiş portföylere yönelmeye zorladığını dile getirdi.

Tek tek hisse yerine hisse fonları

Parmaksız, piyasalarda ivmenin çok hızlı değişebildiğini kaydederek şunları söyledi: “Son dönemde borsadaki toparlanma ve faiz indirim beklentileri, hisse fonlarını yeniden yatırımcıların radarına soktu. Kısa vadede cazip görünmeleri bu açıdan şaşırtıcı değil. Ancak bu performansın kalıcı olabilmesi için makroekonomik göstergelerin destekleyici olması ve şirket kârlılıklarında sürdürülebilirliğin sağlanması gerekiyor. Bu nedenle ‘devam eder mi?’ sorusuna temkinli bir iyimserlikle yaklaşmak daha doğru olur. Biz ÜNLÜ Portföy olarak, tek tek hisse seçmek yerine UPH Hisse Yoğun Fon gibi profesyonelce yönetilen, risk yönetimi güçlü fonların tercih edilmesini daha sağlıklı buluyoruz.”

Para piyasası fonlarının, özellikle faizlerin yüksek olduğu dönemlerde yatırımcılar için güvenli ve likit bir liman işlevi gördüğüne işaret eden Parmaksız, faiz indirim sürecinin doğal olarak bu fonların getirilerini aşağı çekeceğini vurguladı. Parmaksız, “Buna rağmen, düşük risk profilleri sayesinde hâlâ portföylerde önemli bir yer tutmaya devam edeceklerini düşünüyoruz. Ancak geçen yılki yüksek performansın tekrarlanmasını beklemek gerçekçi olmayabilir. Bu noktada, risk tercihlerine bağlı olarak portföylerin yaklaşık yüzde 10–20’lik kısmında ihtisas fonlarına yer verilmesini uygun buluyoruz. Örneğin SUA Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon, mevduatın üzerinde getiri hedeflerken riski görece sınırlı tutması açısından öne çıkıyor” dedi.

Hisse fonlarına ilginin arttığını görmeye başladık

Yatırımcıların portföy dengelerini korumak adına dönemsel olarak farklı varlık sınıfları arasında geçiş yaptıklarını ve faizlerin aşağı yönlü seyrinin, sermayenin bir kısmının daha yüksek getiri potansiyeli olan varlıklara yönelmesine neden olabileceğini dile getiren Parmaksız, “Bu süreci hisse fonlarına ilginin artması şeklinde zaten görmeye başladık. Ancak bu geçiş ani değil, kademeli olacaktır. Risk algısı ve makroekonomik göstergeler bu hareketin hızını belirleyecektir. Temel prensip yine aynı: risk alınabilir ama mutlaka kontrollü ve bilinçli olunmalıdır” diye konuştu.

En iyi yatırım gece rahat uyku uyutan

Bu yıl öne çıkmasını beklediği yatırım fonları ve borçlanma araçlarına ilişkin de ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Veli Parmaksız, borçlanma araçlarının, özellikle düzenli ve öngörülebilir getiri arayan yatırımcılar için cazibesini koruduğunu belirterek getirilerin geçmiş yıllara kıyasla daha sınırlı kalmasının bile, risk-getiri dengesi açısından bu fonları hâlâ tercih edilir kıldığını vurguladı. Döviz fonlarına ilginin Türkiye’de dövizin bir yatırım aracı olmaya devam edeceği müddetçe süreceğini kaydeden Parmaksız, “Bu noktada her zaman vurguladığımız bir prensip var: En iyi yatırım, yatırımcısına geceleri rahat uyku uyutan yatırımdır” dedi. Nitelikli yatırımcı kriterinin yükseltilmesinin ise serbest fonlar üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi olacağını düşünmediğini söyleyen Parmaksız “Ayrıca serbest fonların doğası gereği belirli bir bilgi ve tecrübe seviyesine sahip yatırımcılara hitap ettiğini düşündüğümüzde, bu düzenlemeyi olumlu bir adım olarak bile değerlendirebiliriz” dedi.