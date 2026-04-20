PPK listesinde yok: Cevdet Akçay’ın ismi TCMB sitesinden silindi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İran savaşının ilk günlerinde açıkladığı Mart 2026 faiz kararından değişikliğe gitmemişti. Savaşın etkilerinin daha net görüldüğü bu dönemde yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kritik olarak izleniyor.

22 Nisan Çarşamba 14.00’te açıklanacak faiz kararı öncesinde bir kritik değişiklik daha görüldü. Bankanın yönetim kademesinde değişiklik yaşandı.

Piyasalarda söylemleri ile sıklıkla dikkat çeken ve “şahin” kanadı temsil eden Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın ismi, bankanın hem Yönetim Komitesi hem de PPK listesinden çıktı.

Akçay’ın Nisan 2026’da görevinden yaş haddi nedeniyle emekli olacağı biliniyordu. Ancak isminin bu ay yapılacak toplantıdan ve listelerden silinmesi dikkat çekti.

2023’te göreve gelmişti

Hafize Gaye Erkan’ın başkanlığa atanmasının ardından başkan yardımcılığı görevine 28 Temmuz 2023’te atanan Akçay, bankanın sunumlarında açıklamalarıyla öne çıkıyordu.

Akçay, yaklaşık üç hafta önce katıldığı bir etkinlikte de piyasalara verdiği mesajlarla gündeme gelirken, kayıtdışı bölümde aktardıklarıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. "Seçim dönemi beni sıfır ilgilendiriyor. Maliye politikası genişlerse ben daha fazla sıkılaştırırım" diyerek tavizsiz bir sıkılaşma mesajı veren Akçay, tartışmalara neden olmuştu. Akçay, ayrıca para politikasına yönelik “Bu adımlar atılmasaydı enflasyon yüzde 150-200 bandına çıkabilirdi” şeklinde çarpıcı ifadeleriyle de konuşulmuştu.