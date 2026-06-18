PPK özeti yayımlandı: Enflasyonun ana eğiliminde düşüş haziranda da sürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı toplantı özetlerinde enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğüne dikkat çekti. Banka, öncü verilerin haziran ayında da dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ettiğini belirtirken, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının süreç açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı.

Özetlerde, mevsimsellikten arındırılmış göstergelerin aylık hizmet enflasyonunda yavaşlamaya, temel mal enflasyonunda ise yatay bir seyre işaret ettiği kaydedildi. İşlenmemiş gıda fiyatlarında sebze fiyatları kaynaklı düşüş gözlenirken, işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasının beklendiği ifade edildi.

TCMB, haziran ayında yurt içi enerji fiyatlarının görece yatay seyredeceğini belirtirken, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşın Brent petroldeki gerilemenin akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü etkilediğini aktardı.

Hizmet grubunda, akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ve bayram etkisinin ortadan kalkmasıyla ulaştırma hizmetlerinde daha ılımlı bir görünüm beklenirken, kira enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin sürmesinin öngörüldüğü belirtildi. Temel mal grubunda ise giyim ve ayakkabıda indirim sezonuna geçişle birlikte haziran ayında fiyat artışlarının sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi. Dayanıklı tüketim mallarında aylık enflasyonun ılımlı seyredeceği belirtilirken, jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne olası etkilerinin yakından izlendiği kaydedildi.