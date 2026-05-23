Premier Lig’e çıkan Hull City'e 300 milyon dolarlık dev gelir

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u uzatmalarda yenmeyi başaran Hull City, Premier Lig'e çıktı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City bu zaferle birlikte dünya futbolunun kayda değer ödül paketinin de kazanmış oldu.



İngiltere Championship'te nefes kesen play-off serisinin ardından Premier Lig'e yükselen son takım Hull City oldu. Yarı finalde Millwall'u 2-0 mağlup ederek adını finale çıkan takım Wembley'deki finalde Middlesbrough ile karşılaştı ve uzatma dakikalarında bulduğu tek golle rakibini 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselmedi.

Ekonomist'in Deloitte Annual Review of Football Finance raporunun Mayıs 2025 verilerine göre hazırladığı haberine göre "futbolun en çok kazandıran maçı" olarak bilinen Championship play-off finali, kazanan takıma devasa bir finansal güç katıyor. Premier Lig vizesini alan Hull City, artan küresel yayın hakları, uluslararası sponsorluklar ve ticari gelirler sayesinde 300 milyon doları (200 milyon sterlin) aşan bir gelir paketini kasasına koyacak. Bu rakam, tek bir maç üzerinden dünya futbolunda elde edilebilecek en büyük mali sıçrama olarak kabul ediliyor.

Gelir dağılımı nasıl yapılıyor?

Premier Lig'de yarışan 20 kulübün tamamı havuzdaki ödül parasından pay alıyor. Kulüplerin kazançları şu kalemlerden oluşuyor:

İngiltere içi ve uluslararası yayın hakkı ödemeleri

Eşit paylar ve ticari gelirler

Maçların televizyonda yayınlanma oranına göre verilen stadyum/tesis ücretleri