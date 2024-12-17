‘Proaktif davranalım’ çağrısına ‘paniğe gerek yok’ yanıtı geldi

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Bu yıl Türkiye’yi ziyaret eden ülkeler sıralamasında birinciliği Almanya’dan geri alan Rusya ile şimdi de ödeme sistemi sorun yaratıyor. Gazprombank ve ödeme sistemi UnionPay’in yaptırım kapsamına alınması sonrasında sektörde Rusların tatillerini erteleyebileceği endişesi yaşanıyor. Rusya’dan Türkiye’ye turist getiren büyük tur operatörleri yaptırımın ardından Rusya’da rezervasyonların hız kaybettiğine dikkat çekiyorlar. Pegas Touristik Orta Asya ve BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, yeni yaptırımların Rus turistlerin yurtdışı harcama ve havale işlemlerini zorlaştırdığını belirterek şu bilgileri paylaştı: “Rusya’da erken rezervasyon dönemi başladı. Geçen yıl bu dönemlerde erken rezervasyona ciddi bir ilgi vardı. Şimdi ise hem ülkede kurun yükselişi hem de yaptırımlar belirsizlikleri artırdı. Erken rezervasyon durma noktasına geldi.”

“Kayıpları azaltacak adımlar atmalıyız”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da Türkiye için en önemli turizm pazarı olan Rusya’da 2025’e girerken turist akışını etkileyecek çok sayıda önemli gelişme yaşandığına dikkat çekti. Ülkenin para birimi rubledeki değer kaybına dikkat çeken Bağlıkaya, “Proaktif bir yaklaşım sergileyerek Rusya pazarında yaşanacak kayıpları olabildiğince azaltacak şekilde adımlar atmamız gerekiyor. Bu kapsamda rubledeki değer kaybını gözeterek otel fiyatlarını cazip hale getirecek şekilde indirimler yapılması gerekiyor. Şu anda Mısır’daki fiyatlar Türkiye’nin yüzde 35 altında. Yaz dönemi Mısır açısından düşük sezon olduğu için alacakları aksiyonlarla Türkiye’ye göre yüzde 50 daha uygun hale gelecek. Keza, Dubai, Katar gibi destinasyonlar da Rus turisti çekmek için aksiyon alıyor. Uzun dönemde rakiplerimizin fiyat politikalarını dikkate almalıyız. Rakiplerimiz vize uygulamadığı gibi tur operatörlerine uçak koltuk desteği de sağlıyorlar. Dolayısıyla bizim de hem rekabet ortamını hem de rublede yaşanan değer kaybını gözeterek Rus misafirleri ülkemize çekecek fiyat politikasına dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında bu hassasiyeti turist aldığımız tüm pazarlarda göstermemiz lazım.”

“Kârlığımızı da düşünmek zorundayız”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ise henüz ortada kayba dair bir işaret bulunmadığını savundu. Kavaloğlu, “Şimdiden düşüş yaşanacak dersek, indirim isterler. Türkiye daha öncede 2014-2015 yıllarında fiyatlarından taviz verdi. Geri dönüş çok zor oldu. Kârlığımızı da düşünmek zorundayız” dedi. Ödeme sistemleri yaptırımlarının yalnızca yüzde 1-2’lik bir kayba yol açacağını belirten Kavaloğlu, “6 Ocak’ta Ortodoksların Noel’i için Rusya’dan tatil rezervasyonları alıyoruz. Rusya hem yılbaşı hem de 6 Ocak için ciddi anlamda rezervasyon gönderiyor” dedi.

Rusya’da daha önce kullanılan ödeme sistemi “Mir”e uygulanan ambargoyu hatırlatan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de, ödeme sistemi için yol bulunabileceğini önemli olanın “barış ortamı” olduğunu dile getirdi. “Şu aşamada panik yapılacak bir durum yok” görüşünü dile getiren Sili, “Ancak bu olumsuzluklar bizi üzüyor. Rusya’ya yaptırımların artması bu yıl turizmin önündeki yeni sorunlardan biri gibi görünüyor. Bakanlığımız konuya hakim ve adım atacaktır. ABD’deki başkanlık değişiminin ardından konunun tam olarak çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Çözüme kavuşmazsa ve Rusya’daki ekonomik daralma devam ederse o zaman maksimum kayıp yüzde 30 olur” yorumunu yaptı.

Türkiye’de hesap açın önerisi

Çin menşeli UnionPay, 2022’den bu yana Rusya’da uluslararası işlemler için kullanılan tek sistemdi. Ancak mevcut durum, Rusların yurtdışında para çekme ve harcama yapmasını zorlaştırdı. Rus medyası Rusya vatandaşlarının çözüm olarak başka ülkelerde banka hesapları açmaları öneriliyor. Türkiye’den de Vakıfbank ve Ziraat Bankası önerilenler arasında.