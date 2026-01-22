ProBiri.ai ile etkinliklerde 200 dilde çeviri imkanı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Kongre ve etkinlik organizasyonu alanında faaliyet gösteren Plaza Event, yapay zekâ tabanlı simultane çeviri platformu ProBiri.ai ile sektörde dijital dönüşüm odaklı yeni bir dönem başlattı. Plaza Event tarafından geliştirilen ve Amerika merkezli bir teknoloji firmasıyla iş birliği içinde hayata geçirilen ProBiri.ai, kongre ve toplantılarda 200’ün üzerinde dilde anlık çeviri imkânı sunarak hem yerli hem de uluslararası organizasyonlarda erişimi genişletiyor.

ProBiri.ai, katılımcıların kendi mobil cihazları üzerinden seçtikleri dili yazılı veya sesli olarak takip edebilmesine olanak tanıyor. Sistem, kongre öncesinde ilgili tıbbi ve teknik terminolojiyle eğitilerek doğruluk oranını artırıyor. Plaza Event, bu çözümü yalnızca kendi organizasyonlarında değil, sektördeki diğer kongre düzenleyicileri ile kurumsal firmalara da tedarikçi modeliyle sunuyor. Platform aracılığıyla Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan gelen taleplere de yanıt verilerek yazılım tabanlı yeni bir hizmet ihracatı alanı oluşturulması hedefleniyor. Plaza Event Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar, yazılım alanında etkinliklerini artırdıklarını belirterek, kongre mobil uygulamalarını da kendi bünyelerinde hazırladıklarını söyledi.

Sağlık kongrelerinde uzmanlaşmış yapı

Teknoloji yatırımlarının yanı sıra Plaza Event, özellikle sağlık temalı ulusal ve uluslararası kongrelerde uzmanlaşmış yapısıyla öne çıkıyor. Ersoy Tabaklar, kongre organizasyonlarında iki ana odak alanlarının bulunduğunu belirterek, “İnsan sağlığı ve hayvan sağlığı olmak üzere iki temel alanda çalışıyoruz. 2025 yılı itibarıyla veteriner hekim kongreleri ile insan sağlığı kongrelerinin ciroları neredeyse eşitlendi” dedi. İnsan sağlığı alanında anestezi, yoğun bakım, enteral beslenme, cerrahi onkoloji ve diyetetik gibi branşlarda pazar lideri konumunda olduklarını ifade eden Tabaklar, bu alanlardaki ana kongrelerin organizasyonunun Plaza Event tarafından yürütüldüğünü kaydetti. Hayvan sağlığı tarafında ise endüstriyel hayvancılık, sığır ve çiftlik hayvanları sağlığına odaklanılıyor.

Global kongrelere Plaza Event desteği

Plaza Event’in faaliyetlerinin önemli bir bölümünü uluslararası kongreler oluşturuyor. 2025 yılında düzenlenen organizasyonların yaklaşık yüzde 10’unun uluslararası nitelikte olduğunu belirten Tabaklar, bu oranın önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Şirket, bu organizasyonlar aracılığıyla fiilen hizmet ihracatı gerçekleştiriyor. Plaza Event’in 30 yılı aşkın süredir organizasyonunu üstlendiği 59. Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, 4-7 Aralık tarihlerinde Antalya’da yaklaşık 1.900 katılımcıyla gerçekleştirildi. Tabaklar, kongrelerde sayıdan çok katılımcı profili, endüstri desteği ve uluslararası etkileşimin belirleyici olduğunu vurguladı.

Dünya ve Avrupa'dan önemli kongreler Türkiye'de

Şirketin önümüzdeki dönem ajandasında yüksek katılımlı uluslararası organizasyonlar bulunuyor. Eylül 2026’da İstanbul’da düzenlenecek Dünya Buiyatri (Sığır Sağlığı) Kongresi’nin yaklaşık 4 bin katılımcıyı ağırlaması bekleniyor. Altı yıl önce kazanılan bu organizasyon, Plaza Event’in bir yerel akademik dernekle birlikte yürüttüğü uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olarak İstanbul’a kazandırıldı. 2027 yılında ise Avrupa Klinik Beslenme Kongresi’nin yine İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 6 bin katılımcının beklendiği bu organizasyonlarla Türkiye’nin kongre ve etkinlik turizmindeki konumunun daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.