Prof. Dr. Ali Hakan Kara: 2025’te altın kaçakçılığı patlamış
Prof. Dr. Ali Hakan Kara, gümrük verilerine göre 2025’te altın kaçakçılığı belirgin şekilde arttığını paylaştı. Kara, ödemeler dengesindeki “net hata noksan” kalemindeki yükselişin altın ile bağlantılı olabileceğini belirtirken, gümrük istatistiklerinin bu artışı desteklediğini ifade etti.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB ve gümrük verilerinden derlediği bilgilere göre, hazırladığı grafikle 2022’de kota getirilen altın ithalatının ardından 2025’te altın kaçakçılığında yükselişi değerlendirdi.
Kara’ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlar ifade etti:
“Ödemeler dengesinde “net hata noksan” artışının altın kaçakçılığından kaynaklanabileceğine bir süredir işaret ediyordum ama somut kanıt sunamamıştım. Ticaret Bakanlığı gümrük istatistikleri bu düşüncemi destekliyor. 2025’te altın kaçakçılığı patlamış.”
