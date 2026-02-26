Prof. Dr. Ali Hakan Kara: 2025’te altın kaçakçılığı patlamış

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB ve gümrük verilerinden derlediği bilgilere göre, hazırladığı grafikle 2022’de kota getirilen altın ithalatının ardından 2025’te altın kaçakçılığında yükselişi değerlendirdi.

Kara’ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlar ifade etti:

“Ödemeler dengesinde “net hata noksan” artışının altın kaçakçılığından kaynaklanabileceğine bir süredir işaret ediyordum ama somut kanıt sunamamıştım. Ticaret Bakanlığı gümrük istatistikleri bu düşüncemi destekliyor. 2025’te altın kaçakçılığı patlamış.”