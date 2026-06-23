Prof. Dr. Ali Hakan Kara: En kötüsü geride kaldı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, MB’nin döviz işlemlerine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ABD-İran savaşındaki tabloda en kötünün geride kaldığını belirtti.

Kara, “Son üç haftada merkez bankası 15 milyar $ döviz aldı. Savaş yeniden alevlenmezse en kötünün geride kaldığını söyleyebiliriz” dedi.

Kara’nın paylaştığı grafikte, savaşın başında kurdaki oynaklığın dengelenmesi amacıyla yapılan satışların alıma döndüğü görüldü.