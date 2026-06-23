Prof. Dr. Ali Hakan Kara: En kötüsü geride kaldı
Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB’nin döviz işlemlerindeki tabloya yönelik değerlendirmesinde, “en kötünün geride kaldığını” belirtti.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, MB’nin döviz işlemlerine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ABD-İran savaşındaki tabloda en kötünün geride kaldığını belirtti.
Kara, “Son üç haftada merkez bankası 15 milyar $ döviz aldı. Savaş yeniden alevlenmezse en kötünün geride kaldığını söyleyebiliriz” dedi.
Kara’nın paylaştığı grafikte, savaşın başında kurdaki oynaklığın dengelenmesi amacıyla yapılan satışların alıma döndüğü görüldü.
Son üç haftada merkez bankası 15 milyar $ döviz aldı. Savaş yeniden alevlenmezse en kötünün geride kaldığını söyleyebiliriz. pic.twitter.com/NSMyOi32pK— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 23, 2026