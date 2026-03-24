Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “enflasyonda düşüş başka bahara kaldı” dedi.

TCMB’nin açıkladığı Reel Kesim Güven Endeksi Mart 2026 verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış endeks bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak 100,0 seviyesinde gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmamış endeks ise bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 101,0 seviyesinde gerçekleşti.

Verinin detaylarında yer alan, “Gelecek Üç Aydaki Birim Maliyet ve Satış Fiyatı” beklentileri ise yükseliş yönünde gerçekleşti. Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenlerle gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülürken, gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği görüldü.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara da bu göstergeleri sosyal medyada hesabında şu şekilde yorumladı:

“Şirketlerin satış fiyatlarına dair beklentileri tarihsel zirvelere yaklaştı. Enflasyondaki düşüş başka bahara kaldı.”