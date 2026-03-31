Prof. Dr. Ali Hakan Kara hesapladı: TCMB rezervlerinde tarihi satış

Bilkent Üniversitesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB’nin geçen hafta rezervlerdeki satışının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti. Kara, savaş başladığından bu yana yapılan satışların 40 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Merkez Bankası geçen hafta tüm zamanların en yüksek haftalık rezerv satışını yapmış. Savaş başladığından bu yana dövizi tutmak için yapılan satışlar 40 milyar doları geçti.”