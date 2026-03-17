  3. Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Mart ayı dert ayı
Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Mart ayı dert ayı

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Merkez Bankası’nın döviz işlemlerine dikkat çekerek son 3 yıldaki mart aylarında tekrarlayan satış baskısına işaret etti.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Mart ayı dert ayı
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB’nin net döviz işlemlerine yönelik çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Kara, “Mart ayı dert ayı” ifadesiyle paylaştığı grafikte, son 3 yıldır mart aylarında Merkez Bankası’nın döviz tarafında belirgin bir şekilde satış tarafında olduğunu vurguladı.

TCMB verilerine göre, özellikle Mart 2024, 2025 ve 2026 dönemlerinde net döviz işlemlerinde aşağı yönlü sert hareketlerin öne çıktığı görülürken, bu durum, döviz piyasasında artan baskıya karşı müdahalelerin yoğunlaştığına işaret ediyor.

Fitch savaşın Türkiye’ye etkisini yorumladı: Risk sınırlı, uzarsa tablo değişirFitch savaşın Türkiye’ye etkisini yorumladı: Risk sınırlı, uzarsa tablo değişirEkonomi
Son 5 yılda en çok altın alan merkez bankaları: Türkiye kaçıncı sırada?Son 5 yılda en çok altın alan merkez bankaları: Türkiye kaçıncı sırada?Altın Haberleri

 

 