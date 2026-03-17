Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Mart ayı dert ayı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB’nin net döviz işlemlerine yönelik çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Kara, “Mart ayı dert ayı” ifadesiyle paylaştığı grafikte, son 3 yıldır mart aylarında Merkez Bankası’nın döviz tarafında belirgin bir şekilde satış tarafında olduğunu vurguladı.

TCMB verilerine göre, özellikle Mart 2024, 2025 ve 2026 dönemlerinde net döviz işlemlerinde aşağı yönlü sert hareketlerin öne çıktığı görülürken, bu durum, döviz piyasasında artan baskıya karşı müdahalelerin yoğunlaştığına işaret ediyor.