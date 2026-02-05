Prof. Dr. Ali Hakan Kara paylaştı: Dolar bazlı fiyat artışına rağmen denge korunuyor

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya paylaşımında Türkiye’de reel kurdaki değişime yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kara, son bir yılda birçok mal ve hizmetin fiyatının dolar bazında artmaya devam ettiğini, buna karşın küresel para birimleri arasındaki dengelerin reel kur üzerindeki baskıyı sınırladığını ifade etti.

Ünlü ekonomist Kara, özellikle Euro’nun dolar karşısında değer kazanması, Türkiye’nin reel kur göstergesinde belirgin bir yükselişi engellediğine işaret ederken, bu gelişmenin reel kurda sınırlı bir gerilemeye yol açtığını belirterek söz konusu eğilimin ekonomi yönetimi açısından kur tarafındaki baskıyı azalttığını vurguladı.

Kara paylaşımında şunları söyledi:

“Son bir yılda her şeyin fiyatının dolar bazında artmaya devam etmesine rağmen, diğer paraların (özellikle euronun) dolara karşı değer kazanması nedeniyle reel kur pek değişmedi, hatta biraz düştü. Bu da kurda düzeltme ihtiyacını azaltarak ekonomi yönetiminin elini rahatlatıyor.”

— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 5, 2026

TL'nin reel değeri ocak ayında yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 2025 yılı başında 103 seviyelerine yakın seyrederken, yıl ortasında 97 seviyesine kadar geriledi.

Endeks, yılın ikinci yarısında yeniden toparlanarak 100 seviyesine yaklaşırken, ocak ayında TÜFE bazında 3,16 puan artarak 102,17 seviyesine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise aynı dönemde 0,96 puan artarak 99,95’e çıktı.

Reel efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde rekabet gücünü gösteren önemli göstergeler arasında yer alıyor. Endeksin yükselmesi Türk lirasının reel olarak değerlendiğine, düşmesi ise rekabet gücünün arttığına işaret ediyor.