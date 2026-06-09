Prof. Dr. Ali Hakan Kara TCMB’den faiz kararı beklentisini açıkladı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, faiz kararı beklentisini açıkladı.

Kara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak PPK toplantısında faiz değişimi çıkmayacağı beklentisini açıklarken, bu beklentinin gerekçesini de yeniden başlayan döviz alımlarıyla açıkladı.

Kara’nın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

“Merkez Bankasının geçen hafta döviz alımlarına tekrar başlayabilmesi, bu Perşembe faiz artırmayacağına işaret ediyor.”