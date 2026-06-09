  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Ali Hakan Kara TCMB’den faiz kararı beklentisini açıkladı
Takip Et

Prof. Dr. Ali Hakan Kara TCMB’den faiz kararı beklentisini açıkladı

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta yeniden döviz alımına başlamasının, 11 Haziran'daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışına gidilmeyeceğine işaret ettiğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Ali Hakan Kara TCMB’den faiz kararı beklentisini açıkladı
Takip Et

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, faiz kararı beklentisini açıkladı.

Kara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak PPK toplantısında faiz değişimi çıkmayacağı beklentisini açıklarken, bu beklentinin gerekçesini de yeniden başlayan döviz alımlarıyla açıkladı.

Kara’nın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

“Merkez Bankasının geçen hafta döviz alımlarına tekrar başlayabilmesi, bu Perşembe faiz artırmayacağına işaret ediyor.”

Citi'den TCMB için faiz tahmini: Doğru zaman değilCiti'den TCMB için faiz tahmini: Doğru zaman değilEkonomi
Faiz çok yüksek ama…Faiz çok yüksek ama…Ekonomi

 

 