Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Türkiye’nin enflasyon performansı son 5 yılda tarihi diplerde

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin enflasyon performansına yönelik dikkat çekici bir grafik paylaştı.

Kara’nın paylaştığı IMF verilerine dayanan grafikte, Türkiye’nin enflasyonda dünya sıralamasının özellikle son 5 yılda belirgin şekilde kötüleştiği görüldü.

Grafiğe göre, Türkiye, geçmişte dönemsel olarak yüksek enflasyon yaşayan ülkeler arasında yer alırken, son yıllarda yeniden olumsuz konuma geriledi. Kara, bu durumu “Enflasyonda dünyaya göre performansımız son 5 yıldır tarihi diplerde geziniyor” sözleriyle değerlendirdi.

Enflasyonda dünyaya göre performansımız son 5 yıldır tarihi diplerde geziniyor. pic.twitter.com/04KmyGEO3i — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 4, 2026

Veriler, Türkiye’de enflasyonun özellikle 2000’li yılların başındaki iyileşme döneminin ardından, son dönemde yeniden yüksek enflasyon liginde üst sıralara çıktığını ortaya koyarken, fiyat istikrarı açısından küresel karşılaştırmalarda daha kırılgan bir konuma geçtiğine işaret ediyor.