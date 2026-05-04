  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Türkiye’nin enflasyon performansı son 5 yılda tarihi diplerde
Takip Et

Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Türkiye’nin enflasyon performansı son 5 yılda tarihi diplerde

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Türkiye’nin enflasyonda dünya sıralamasındaki yerinin son yıllarda belirgin şekilde gerilediğini belirtirken, paylaştığı grafikle tarihsel olarak en zayıf seviyelerdeki seyre dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Türkiye’nin enflasyon performansı son 5 yılda tarihi diplerde
Takip Et

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin enflasyon performansına yönelik dikkat çekici bir grafik paylaştı.

Kara’nın paylaştığı IMF verilerine dayanan grafikte, Türkiye’nin enflasyonda dünya sıralamasının özellikle son 5 yılda belirgin şekilde kötüleştiği görüldü.

Grafiğe göre, Türkiye, geçmişte dönemsel olarak yüksek enflasyon yaşayan ülkeler arasında yer alırken, son yıllarda yeniden olumsuz konuma geriledi. Kara, bu durumu “Enflasyonda dünyaya göre performansımız son 5 yıldır tarihi diplerde geziniyor” sözleriyle değerlendirdi.

Veriler, Türkiye’de enflasyonun özellikle 2000’li yılların başındaki iyileşme döneminin ardından, son dönemde yeniden yüksek enflasyon liginde üst sıralara çıktığını ortaya koyarken, fiyat istikrarı açısından küresel karşılaştırmalarda daha kırılgan bir konuma geçtiğine işaret ediyor.

Mahfi Eğilmez: Gerçek sorun enflasyon değil, sermaye ve emeğin savaşı!Mahfi Eğilmez: Gerçek sorun enflasyon değil, sermaye ve emeğin savaşı!Ekonomi
Ekonomistler enflasyona ne yorum yaptı?Ekonomistler enflasyona ne yorum yaptı?Ekonomi
Ekonomistler hesapladı: Merkez Bankası rezervlerinde düşüş devam ettiEkonomistler hesapladı: Rezervlerde düşüş devam ettiEkonomi

 