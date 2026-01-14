Prof. Dr. Ali Hakan Kara’dan kritik uyarı: Bu tablo değişmeden enflasyon düşmez

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, üretim ve tüketim arasındaki dengesizliğin ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, 2022’den bu yana bu makasın açıldığını belirtti.

Kara, 2022’den bu yana sanayi üretiminin yalnızca yüzde 10 artmasına karşın, mal ve hizmet tüketiminin yüzde 70 yükseldiğine dikkat çekerek, “Bu tablo değişmeden dış denge ve enflasyonda arzu edilen noktaya gelmemiz mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

Üretim ve tüketim arasındaki makasın açılmasına yönelik sorulara yanıt veren Kara, iki neden olduğunu açıkladı.

Kara, 2022 sonrası Avrupa talebindeki yavaşlamanın sanayi üretimini baskıladığını, enflasyonla mücadele programında güven ve yapısal reform ayağının eksik kalması nedeniyle de TL’de reel değerlenmeye aşırı yüklenilmesinin tüketimi üretimin önüne geçirdiğini belirtti.

Kara’nın açıklaması şu şekilde oldu:

“Aşağıdaki makasın açılmasının nedeni üzerine epey soru gelmiş.

İki nedeni var:

1) 2022’den sonra Avrupa talebinin yavaşlaması (sanayi üretimini vurdu)

2) Enflasyonla mücadele programının güven ve yapısal bacağının eksik olması nedeniyle TL’de reel değerlenmeye fazla yüklenilmesi.”