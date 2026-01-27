Prof. Dr. Ali Hakan Kara’dan ocak ve şubat enflasyonu için kritik tahmin

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ocak ve şubat ayı enflasyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kara, ocak ayı enflasyonunun yüzde 5’in üzerinde gerçekleşebileceğini, şubat ayında ise enflasyonun yüzde 3’ün biraz altında kalabileceğini belirtti. Bu görünümle birlikte, yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 16’nın tutabilmesi için kalan 10 ayda aylık enflasyonun ortalama yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çeken Kara, “Aylık yüzde 0,7’nin altında enflasyon en son pandemi döneminde görülmüştü” ifadelerini kullandı.

Ocak enflasyonu %5’in üzerinde gelebilir. Şubat ise %3’ün biraz altında kalabilir.

Böylece yıl sonu hedefi olan %16’nın tutması için kalan 10 ayda aylık enflasyonun %0,7 çıkması gerekecek.

Aylık %0,7 altında enflasyon en son pandemi döneminde görülmüştü. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 26, 2026

Ocak ayındaki enflasyon görünümüne sebze ve meyve fiyatları açısından da değinen Kara, bu kalemde olağan dışı bir hareket yaşandığını vurguladı.

Kara, “Bu sene ocak ayında sebze-meyve fiyatlarında anormal bir hareket gözleniyor. Bu kalem mevsimsel normallerinde olsaydı ocak ayında yüzde 3,8 civarında enflasyonla, geçen yılki yüzde 5’in altında kalırdık. Tabii yine de çok yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

Bu sene Ocak’ta sebze-meyve fiyatlarında anormal bir hareket gözleniyor. Bu kalem mevsimsel normallerinde olsaydı Ocak’ta %3,8 civarında enflasyonla geçen yılki %5’in altında kalırdık. Tabii yine de çok yüksek. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 26, 2026

Kara, sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, takip ettiği veri kaynağını paylaşırken, işaret ettiği veri Bora Kaya’nın “web tüfe” derlemesi olurken, Kaya’nın paylaştığı tablo şu şekilde oldu:

QNB Araştırma Asistanı Bora Kaya’nın Ocak 2026 enflasyonuna yönelik değerlendirmesi de şu şekilde oldu:

“Ocak ayının fiyat gelişmeleriyle beraberiz. Ocak ayında Web TÜFE verileri ne ima ediyor, daha detaylı değineceğim.

Geçici olarak 2025 ağırlıklarıyla hesaplanan Web Tüketici Fiyat Endeksi Ocak ayında %4,45 arttı. Yıllık artış oranı %32,24'e yavaşladı.

%4,45'lik aylık artışın alt kırılımına baktığımızda 1,75 puan katkı yapan gıda ve alkolsüz içecekler ile 1,63 puan katkı yapan hizmetler dikkat çekiyor.”