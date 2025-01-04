Prof. Dr. Aziz Çelik paylaştı: Kıdem tazminatında büyük kayıp

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 olarak açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu.

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2025 yılına yönelik kıdem tazminatı tavanı da 46 bin 659 TL olarak belirlendi.

"25 yıllık kıdem tazminatında toplam kayıp 44 bin lira"

Kıdem tazminatının netleşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, kıdem tazminatı tavanının 6 aylık enflasyon oranında artması halinde 48 bin 414 TL olacağına, bu durumda 25 yıllık bir çalışanın kıdem tazminatında toplam 44 bin lira kayıp yaşacağına dikkat çekti.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıdem tazminatı da enflasyon altında ezildi. Temmuz 2024'te 41 bin 828 TL olan kıdem tazminatı tavanı 6 aylık enflasyon oranında (15,75) artsaydı 48 bin 414 TL olacaktı. Ancak memur maaş artışı yüzde 11,54 oranında artacağı için kıdem tazminatı tavanı 46 bin 659 TL'de kalacak. 25 yıllık kıdem tazminatında toplam kayıp 44 bin lira!"