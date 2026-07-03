Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz’dan Türkiye ekonomisi için reform çağrısı: Bütçe açığı %4,5’e çıkabilir

Yılın ilk yarısına dair verilerin dezenflasyonun gerçekleşmesinde sorunlar yaşandığını ve büyümede güçlü bir ivme olmadığını gösterdiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, sektörler arasında ciddi bir kopukluk bulunduğunu dedi. Özellikle orta ve yüksek teknoloji üretiminde imalat sanayi iyi görünse de ithalat ve ihracatın aylık bazda düşüş sergilemesinin üretim yapısında bir reform ihtiyacını ortaya koyduğunu savundu. Firmaların finansman sorunlarının kökeninde ise enflasyonla mücadele için faizlerin yüksek tutulması zorunluluğunun yattığını ifade etti.

Akaryakıtta vergi ve enflasyon dinamikleri

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün yurt içine aynı oranda yansımamasını eleştiren Prof. Dr. Yılmaz, hükümetin geçmişteki ÖTV kayıplarını telafi etmek için ‘ters eşel mobil’ benzeri bir sistemle vergiyi ön plana çıkardığını belirtti. Petrol fiyatları düşerken indirimin büyük kısmının vergi olarak toplandığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, bu durumun lojistik maliyetleri üzerinden genel enflasyon dinamiklerini olumsuz etkilediğini savundu. Temmuz ve ağustos aylarının mevsimsel olarak rahat geçebileceğini ancak yılın son çeyreğinde eğitim ve sağlık gibi kalemlerin enflasyonu yukarı taşıyabileceğini dedi.

Bütçedeki esneklik kaybı ve harcama baskısı

Merkezi yönetim bütçesinde kontrol edilmesi zor üç temel harcama kaleminin kaldığını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, personel giderleri, borç faizleri ve cari transferlerin bütçeyi dar bir alana sıkıştırdığını kaydetti. Personel giderlerinin bütçenin %25’ini, cari transferlerin ise %40’ını oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, bu yapı içerisinde bütçede esneklik kalmadığını ve tasarruf edilmesinin inanılmaz güçleştiğini ifade etti. Borç faizleri için öngörülen hedeflerin de aşınma riski taşıdığını sözlerine ekledi.

Mali disiplin ve yıl sonu öngörüleri

Bütçe açığının yıl sonunda milli gelire oranla %4 ile %4,5 aralığında gerçekleşebileceğini tahmin eden Prof. Dr. Yılmaz, vergi gelirlerinin hedeflerin üzerinde gerçekleşebileceğini ancak bunun bütçedeki yapısal sorunları çözmeye yetmeyeceğini savundu. Güçlü bir dezenflasyon süreci için sadece para politikasının yeterli olmayacağını belirten Prof. Dr. Yılmaz, maliye politikasının da sıkı ve disiplinli bir yapıda sürdürülmesinin şart olduğunu belirtti.