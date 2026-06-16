Prof. Dr. Bolgün’den kritik ekonomi analizi: Faiz indirimi için yılın son çeyreği beklenebilir

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki faiz kararına değinen Prof. Dr. Bolgün, kararın piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti. Mevcut durumda resmi faiz %37 olmasına rağmen fonlamanın %40 seviyesinden yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Bolgün, dış koşulların olumlu seyretmesi halinde bir yol haritası çizdi. Prof. Dr. Bolgün, "Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında faiz değişikliği beklemiyorum. Ancak yurt dışı şartlar bu şekilde olumlu giderse, Eylül’den itibaren fonlama faizi tekrar %37’ye çekilebilir ve Ekim-Aralık döneminde küçük bir faiz indirimi ihtimali gündeme gelebilir" dedi.

“Petrol fiyatlarındaki düşüş cari açığı rahatlatacak”

ABD ile İran arasındaki olası barış ve ateşkes haberlerinin petrol fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Bolgün, Brent petrolün son bir ayda yaklaşık %20 değer kaybettiğini vurguladı. Bu düşüşün Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Bolgün, petrol fiyatlarının 80 doların altına inmesinin cari açık üzerindeki enerji yükünü azaltacağını ve kur üzerindeki ilave baskıyı ortadan kaldıracağını ifade etti.

“Erken seçim bu yıl gündemde değil”

Siyasetteki hareketliliğin piyasalara yansımasını da değerlendiren Prof. Dr. Bolgün, bu yıl için bir baskın veya erken seçim beklemediğini dile getirdi. Bu görüşünü ekonomik verilere dayandıran Bolgün, Temmuz ayında yapılması planlanan emekli ve memur zam oranlarının bir seçim ekonomisine işaret etmediğini savundu. Ekonomideki daralma ve kredi tarafındaki kısıtlamaların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Bolgün, olası bir seçimin ancak 2027 yılında gerçekleşebileceğini öngördü.

Spacex yatırımcılarına ‘şişkin fiyat’ uyarısı

Küresel piyasalarda SpaceX’in halka arzı ve Elon Musk’ın dünyanın ilk trilyoneri olması konusuna da değinen Prof. Dr. Bolgün, teknoloji hisselerindeki değerlemeler konusunda yatırımcıları uyardı. SpaceX’in henüz kar etmemesine rağmen 2030’lu yıllardaki hedeflerinin bugünden fiyatlandığını belirten Prof. Dr. Bolgün, "Fiyatlar oldukça şişkin; Türk yatırımcılar çok dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

"Dezenflasyon programı üretim ayağında başarısız"

Türkiye’de uygulanan ekonomi programının 3 yılını da eleştiren Prof. Dr. Bolgün, sanayi, ihracat ve imalat tarafındaki verilerin son iki yıldır tökezlediğini ifade etti. Dezenflasyon programının üretim ve reel sektör üzerindeki olumsuz etkilerinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Bolgün, siyasi tansiyonun artmaya devam edeceğini ancak Merkez Bankası'nın sıkı kur kontrolü politikasının programın ana omurgasını oluşturmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.