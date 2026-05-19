Prof. Dr. Burak Arzova: ‘Erken sanayisizleşme’ riski için ekonomi programı revize edilmeli

Prof. Dr. Burak Arzova, ekonomi programının sürdürülebilirliği için sanayi kesimine yönelik maliye politikası desteklerinin acilen devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Merkez Bankası’nın sadece döviz kurunu belirli bir seviyede tutarak programı yürütmesinin mümkün olmadığını dile getiren Prof. Dr. Arzova, Türkiye’nin ciddi bir ‘erken sanayisizleşme’ tehdidi altında olduğunu belirtti. Prof. Dr. Arzova, üretim gücünün kaybedilmemesi adına programın genel bir güncellemeye ihtiyaç duyduğunu ve bu riskin küresel ekonomik gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Üretici ve ihracatçı için çözüm önerileri

Sanayicinin ve ihracatçının maliyet yükünü hafifletecek yöntemlere değinen Prof. Dr. Arzova, kur dönüşüm desteğinin artırılmasının bu süreçte kritik bir adım olacağını ifade etti. Özellikle emek yoğun sektörlerde prim ve istihdam desteklerinin devreye alınmasının önemine işaret eden Prof. Dr. Arzova, şirketlerin devasa boyutlara ulaşan KDV alacaklarının nakit olarak iade edilmesinin piyasadaki likidite sorununu hafifleteceğini belirtti. Üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla sanayi elektriği üzerinden enerji desteği verilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Arzova, hammadde ve ara malı ithalatındaki ek vergilerin geçici olarak kaldırılmasının ihracatçı firmaları rahatlatacağını vurguladı.

Küresel petrol krizi ve resesyon tehdidi

Dünya piyasalarındaki enerji maliyetlerine dikkat çeken Prof. Dr. Arzova, petrol fiyatlarının 111 dolar seviyesine çıkmasının küresel ekonomi için ciddi bir alarm olduğunu ifade etti. Küresel ölçekte petrol rezervlerinin azaldığına dair raporların piyasalar tarafından yeni yeni kavrandığını belirten Prof. Dr. Arzova, bu durumun küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Enerji fiyatlarındaki bu yükselişin dünyayı ciddi bir resesyon tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceğini öngören Prof. Dr. Arzova, piyasalardaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde negatife dönebileceğini sözlerine ekledi.

ABD-Çin ilişkileri ve ticaret konseyleri

ABD Başkanı Trump ve Çin Lideri Şi Cinping arasındaki görüşmeleri de değerlendiren Prof. Dr. Arzova, iki ülkenin sorunları müzakere etmek üzere ticaret ve yatırım konseyleri kurma kararı aldığını bildirdi. Trump'ın Çin gezisinden 200 adet Boeing uçağının satışı ve tarım ürünleri ihracatına yönelik yeni taahhütler gibi somut ticari kazanımlarla döndüğünü ifade eden Prof. Dr. Arzova, stratejik konulardaki belirsizliklerin ise bu yeni kurulan kurullar aracılığıyla çözülmeye çalışılacağını belirtti. Prof. Dr. Arzova, iki dev ekonomi arasındaki bu kurumsal adımların küresel ticaret dengeleri açısından yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.