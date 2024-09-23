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Prof. Dr. Burak Saltoğlu: Vergide kaynak yine maaşlı çalışan olacak

Şirketlerin belli sektörlerde karlarındaki düşüşü Prof. Dr. Burak Saltoğlu, yorumladı. Saltoğlu, bu durumun vergilendirmede geç kalınmadan kaynaklandığını belirtirken, faturanın yeniden sabit gelirlilere kesileceğini ifade etti.

Şeyda Uyanık
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Prof. Dr. Burak Saltoğlu: Vergide kaynak yine maaşlı çalışan olacak
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Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, şirket karlarının belli sektörlerde zarara dönmesine yönelik yaptığı yorumda, “zamanlamaya” dikkat çekti.

Saltoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, pandemi sonrası küresel ekonominin de yarattığı ortamda Türkiye’de enflasyondaki hızlı yükselişin şirket karlarını artırdığını belirtirken, bunun o dönem vergilendirmemesinin ardından azalan karlar hatta görülen zararların günümüzde sorun yarattığını belirtti.

Konjonktürel olarak sürdürülebilir olmayan şirket karlarındaki fahiş artışların zarara yönelmesinin gözleri yeniden sabit gelirli çalışanlara yönelttiğini belirten Saltoğlu, bu durumun yakın dönemde faiz indirimleriyle birleşmesinin zamanlamayı öne çıkardığına işaret etti.

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"Enflasyon patladı şirketler müthiş kar etti"

Prof. Dr. Burak Saltoğlu, gelirlerinin artırılması ya da giderlerde azalmanın enflasyonla mücadelede öne çıktığı bu ortamda, TCMB'nin para politikasıyla yalnız kalacağını da belirtti.  

İşte, Saltoğlu’nun vergi gelirlerinin artırılmasında sabit gelirliye çevrilen dikkatleri anlattığı o paylaşımı:

“Hep bahsettiğim konu. Enflasyonun patladığı yerde şirketler de müthiş kar etti. Global şartlar ve pandemi de etkili olmuştu başlarda... 1-2 yıl böyle gitti... Ama bu sürdürülebilir değildi. O zamanlarda vergilemiş olsaydık sorun yoktu. Şimdi şirketlerden ek vergi almak ciddi sorunlu. Servet vergisi de çok zor çıkar. Bu durumda kaynak yine sabit gelirli. Ayrıca, TCMB yine yalnız kalacak. Faiz indirimi baskısı daha da artacak. Her şey zamanlama.”

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