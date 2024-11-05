Prof. Dr. Çelen: Zirai ilaçlamada bilinçsiz dron kullanımı verimi olumsuz etkiliyor

Çelen, AA muhabirine, artan dünya nüfusuyla birim alandan daha fazla ürün elde etmek için yeni tekniklerle birlikte teknolojik aletlerin de ön plana çıktığını söyledi.

Çiftçilerin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini anlatan Çelen, "Şu an dron kullanımı her geçen gün artıyor. Çiftçilerimizin çoğunda kendilerine ait dronlar var. Bunun yanında dron operatörleri de artmaya başladı. Dron kullanan bilinçli ve bilinçsiz çok çiftçi var. Birim alandan elde edilen verimi artırmak için bir araç olarak gördüğümüz dron, bir anda kötü bir cihaz haline dönüşebilir." dedi.

Çelen, dron teknolojisinin sürekli geliştiğini ve bilinçsiz kullanımında çeşitli sorunlarla karşılaşıldığını aktararak, "Dronlar tarımsal mücadelede kullandığımız bir araç haline geldi. Burada birden fazla problemimiz var. Bazen yetersiz ilaçlama yapıyoruz. Bazen aşırı ilaçlama yaparak, komşularımızla kavga etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü bu ilaçlar diğer arazilere sürüklenebiliyor. Yerden yapılan ilaçlamalarda dahi bunların üzerinde önemle duruyoruz." diye konuştu.

Çelen, dronların tarımda görüntü işlemede ise başarılı bir şekilde kullanıldığını, önemli ölçüde iş gücünden ve zamandan tasarruf sağladığını dile getirdi.

"Pervanenin oluşturduğu rüzgar dağılımı, başarıyı etkiliyor"

Çiftçilere dron kullanımında tavsiyelerde bulunan Çelen, "Dronlarla yapılan çalışmalarda hangi yükseklikte püskürtme yapılması, damla büyüklüğü, ilerleme hızı gibi problemleri çözemedik. Çalışmalar yapıyoruz. Dronun kapasitesi arttıkça motor gücüne bağlı olarak pervanenin oluşturduğu rüzgar dağılımı, başarıyı etkiliyor. Bu nedenle her bitkide farklı yöntemler kullanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Operatörler, doğru kullanım teknikleri ve uygulama hassasiyeti konusunda bilinçlendirilmeli"

Dronların kullanımında bilgi eksikliğine dikkati çeken Çelen, şöyle konuştu:

"Bu sorunları çözmek için öncelikle dron operatörlerinin eğitimine önem verilmesi gerekmektedir. Operatörler, doğru kullanım teknikleri ve uygulama hassasiyetleri konusunda bilinçlendirilmelidir. Bunun için tarım alanında çalışan ziraat mühendislerinin müfredatına dron teknolojileri ve kullanımı hakkında eğitim eklenmesi, bu alandaki bilgi eksikliğini giderecektir."

Çelen, dronların geniş tarım arazilerine daha hızlı müdahale edebildiğini ve belirli noktalara hassas uygulamalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Araştırmalar, çiftçilerle paylaşılmalıdır"

Farklı bitki türleri ve dron modelleri üzerine bilimsel araştırmaların yapıldığını anlatan Çelen, şunları kaydetti:

"Araştırmalar, hangi bitki için hangi dronun ve uygulamanın en iyi sonucu verdiğini ortaya koymalı ve bu bilgiler çiftçilerle paylaşılmalıdır. Eğitim ve araştırmanın yanı sıra yapılan denetimlerin daha sıkı ve izlenebilir hale getirilmesi, yanlış uygulamaların önlenmesine katkıda bulunacaktır. Bu teknolojinin bilinçli ve doğru kullanımı, tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliği ve verimliliği artırırken, çevreye olan etkilerin de minimize edilmesini sağlar. Gelecekte daha bilinçli ve etkin bir kullanım için eğitim, araştırma ve denetim sistemlerinin güçlendirilmesi elzemdir."