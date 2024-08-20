Prof. Dr. Emre Alkin: 12 şirketin Varlık Fonu’na devredilmesini sonuna kadar destekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Bu karara göre, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi de dahil olmak üzere 12 şirketin Hazine'ye ait hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi.

"Şirketler değer kazandı"

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, yaptığı değerlendirmede, şirketlerin Varlık Fonu'na devriyle ilgili olarak kayyumların önemli bir başarı sağladığını ve şirketlerin değer kazandığını belirtti.

Prof. Dr. Emre Alkin “O zaman yapılanları hatırlayınca halen üzülüyorum. Bizim yaşımızdaki insanlar için bu derin bir yaradır. Rahmetli babam bile diyordu, oğlum yapmayın, etmeyin, dini hassasiyet üzerinden üniversitede propaganda yapmayın diye bizi hep uyarmıştır. 43 yıldır çalıştığı üniversiteden bu iki cenahın yaptıkları yüzünden emekli oldu gitti” dedi.

"Sonuna kadar destekliyorum"

Prof. Dr. Emre Alkin, şirketlerin varlık fonuna devredilmesiyle ilgili olarak;

“Varlık Fonu’na bu şirketlerin alınması ve bu şirketlerin bir milli değer olarak hazinemize katkıda bulunmasını ben sonuna kadar destekliyorum. Odalar Birliği Başkanı’mız dahil olmak üzere birçok kıymetli insan var, Varlık Fonu’nun yönetiminde. Başkanlığını da zaten Cumhurbaşkanımız yapıyor.” İfadelerini kullanarak ayrıca dini hassasiyeti olan toplum kesimlerini etkilediler. Milyarlarca dolarlık işler yaptılar. Sonunda 15 Temmuz’da olay ortaya çıktı." dedi