Prof. Dr. Emre Alkin: Bu gidişle firmalar batacak, artık yeni normalimiz iflaslar!

Emre Alkin, bloğunda kalema aldığı 'Yeni normalimiz iflaslar' başlıklı yazısında, Türkiye'de son dönemde şirketlerin konkordato ve iflas taleplerinde yaşanan yükselişe dikkat çekti. Alkin, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin tahminlerde bulunduğu yazısında, Türkiye'nin küresel ekonomik türbülansa hazırlıksız yakalandığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Emre Alkin'in yazısı şöyle:

"Uluslararası bir kuruluşun raporuna göre 2024 yılında Türkiye'deki şirketlerin önemli bir bölümü iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bunun sebeplerini sıralamaya gerek yok aslında.

Finansman, ödeme güçlüğü, kârsızlık

Uygulanan program özel sektöre iyi gelmiyor, hatta 2025 ve 2026 için de kimsenin olumlu bir beklenti içinde olmadığını görüyoruz. Küresel finans kurumlarından da benzer şekilde “eğer Türkiye iki yıl daha çok düşük büyüme yaşamazsa enflasyon sorununu çözemez” şeklinde açıklamalar yapılıyor. Demek ki önümüzde bazı güçlükler var. Firmaların finansman ve ödeme güçlüğü, kârsızlık, istihdam düşüşü, işsiz kalanların ödeme güçlüğüne girmesi gibi.

Tüm bunlar kredi kartlarından okul ödemelerine kadar hepimizi etkileyecek gelişmeler olacak. Daha önceki ekonomi yönetimleri aldıkları kararların yan etkileri olarak bunları yaratıyordu. Şimdiki ekonomi yönetimi ise bilerek bu sonuçları yaratıyor. Enflasyonun bu şekilde düşeceğine kanaat getirmiş durumdalar. Yani büyümeyi sıfır seviyesine düşürüp ekonomik faaliyetleri durma noktasına getirip fiyat artışlarının önünü kesmek amaçlanmış durumda.

"Bu gidişle firmalar batacak"

Ancak Merkez Bankası kamu harcamaları ve faizle büyüyen aşırı likidite sebebiyle sıkılaşmayı tam anlamıyla yapamıyor. Bu gidişle firmalar batacak ama enflasyon arzu edilen seviyeye düşmeyecek gibi gözüküyor. Siyasetin üst üste düşük büyüme oranlarına tahammül göstermesi zor. Zaten çözüm de bu değil.

Merkez Bankasının bu şartlar altında politika faizinin Eylül ayında düşürmesini düşük ihtimal olarak görüyorum. Ekim yada Kasım ayında kesin faiz indirimi gelecektir. Hele ki bu konjonktürde, küresel piyasalar devrilirken Merkez Bankalarının baskıya dayanabileceğini sanmıyorum. Maalesef Türkiye küresel türbülansa oldukça hazırlıksız yakalandı."