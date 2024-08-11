  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Emre Alkin: Bu gidişle firmalar batacak, artık yeni normalimiz iflaslar!
Takip Et

Prof. Dr. Emre Alkin: Bu gidişle firmalar batacak, artık yeni normalimiz iflaslar!

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, uygulanan ekonomi programının özel sektöre iyi gelmediğini belilirterek, "2025 ve 2026 için de kimsenin olumlu bir beklenti içinde olmadığını görüyoruz. 2024 yılında Türkiye'deki şirketlerin önemli bir bölümü iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacak" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Emre Alkin: Bu gidişle firmalar batacak, artık yeni normalimiz iflaslar!
Takip Et

Emre Alkin, bloğunda kalema aldığı 'Yeni normalimiz iflaslar' başlıklı yazısında, Türkiye'de son dönemde şirketlerin konkordato ve iflas taleplerinde yaşanan yükselişe dikkat çekti. Alkin, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin tahminlerde bulunduğu yazısında, Türkiye'nin küresel ekonomik türbülansa hazırlıksız yakalandığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Emre Alkin'in yazısı şöyle:

"Uluslararası bir kuruluşun raporuna göre 2024 yılında Türkiye'deki şirketlerin önemli bir bölümü iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bunun sebeplerini sıralamaya gerek yok aslında.

Finansman, ödeme güçlüğü, kârsızlık

Uygulanan program özel sektöre iyi gelmiyor, hatta 2025 ve 2026 için de kimsenin olumlu bir beklenti içinde olmadığını görüyoruz. Küresel finans kurumlarından da benzer şekilde “eğer Türkiye iki yıl daha çok düşük büyüme yaşamazsa enflasyon sorununu çözemez” şeklinde açıklamalar yapılıyor. Demek ki önümüzde bazı güçlükler var. Firmaların finansman ve ödeme güçlüğü, kârsızlık, istihdam düşüşü, işsiz kalanların ödeme güçlüğüne girmesi gibi.

Tüm bunlar kredi kartlarından okul ödemelerine kadar hepimizi etkileyecek gelişmeler olacak. Daha önceki ekonomi yönetimleri aldıkları kararların yan etkileri olarak bunları yaratıyordu. Şimdiki ekonomi yönetimi ise bilerek bu sonuçları yaratıyor. Enflasyonun bu şekilde düşeceğine kanaat getirmiş durumdalar. Yani büyümeyi sıfır seviyesine düşürüp ekonomik faaliyetleri durma noktasına getirip fiyat artışlarının önünü kesmek amaçlanmış durumda.

"Bu gidişle firmalar batacak"

Ancak Merkez Bankası kamu harcamaları ve faizle büyüyen aşırı likidite sebebiyle sıkılaşmayı tam anlamıyla yapamıyor. Bu gidişle firmalar batacak ama enflasyon arzu edilen seviyeye düşmeyecek gibi gözüküyor. Siyasetin üst üste düşük büyüme oranlarına tahammül göstermesi zor. Zaten çözüm de bu değil.

Merkez Bankasının bu şartlar altında politika faizinin Eylül ayında düşürmesini düşük ihtimal olarak görüyorum. Ekim yada Kasım ayında kesin faiz indirimi gelecektir. Hele ki bu konjonktürde, küresel piyasalar devrilirken Merkez Bankalarının baskıya dayanabileceğini sanmıyorum. Maalesef Türkiye küresel türbülansa oldukça hazırlıksız yakalandı."

Milyarder yatırımcı Mobius'tan 'Kara Pazartesi' uyarısıMilyarder yatırımcı Mobius'tan 'Kara Pazartesi' uyarısıKüresel Ekonomi
Emekliler yılbaşında ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun hesapladı!Emekliler yılbaşında ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun hesapladı!Ekonomi
Ekonomi
Türkiye’de çalışma izni alan Suriyelilerin sayısı 10 yılda 118'den, 108 bine yükseldi!
Türkiye’de çalışma izni alan Suriyelilerin sayısı 10 yılda 118'den, 108 bine yükseldi!
Hava yolu şirketlerinin hisseleri çakıldı! Küresel yazılım sorunu şirketleri etkiledi
Hava yolu şirketlerinin hisseleri çakıldı!
Anzer ballarının referansı alındı! Artık referanslı kovan belirleyecek
Anzer ballarının referansı alındı! Artık referanslı kovan belirleyecek
Acun Ilıcalı yeni takım almak için harekete geçti: Hangi kulübe niyet mektubu verdi?
Acun Ilıcalı yeni takım almak için harekete geçti: Hangi kulübe niyet mektubu verdi?
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi kamuda istihdam edilecek
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi kamuda istihdam edilecek
Türkiye zeytin ihracatında rekora koşuyor
Türkiye zeytin ihracatında rekora koşuyor