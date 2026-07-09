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Prof. Dr. Emre Alkin piyasalardaki Trump etkisi ve darboğazdan çıkışın reçetesini açıkladı

Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Ekonomi Masası programında konuşan Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO zirvesindeki açıklamalarının Türk ekonomisi üzerindeki yansımalarını ve ekonomik kriz dönemlerinde toplumların gösterdiği direncin nedenlerini analiz etti. Prof. Dr. Alkin, özellikle piyasaların beklentileri ile kalıcı ekonomik iyileşme için gereken yapısal şartlara dikkat çekti.

MERVE KORNİK
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Prof. Dr. Emre Alkin piyasalardaki Trump etkisi ve darboğazdan çıkışın reçetesini açıkladı
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NATO zirvesi kapsamında Donald Trump’ın CAATSA yaptırımları ve F-35 programına dair verdiği olumlu mesajları değerlendiren Prof. Dr. Alkin, bu durumun ilk aşamada Türk para ve sermaye piyasaları üzerinde olumlu bir etki yaratacağını ifade etti.

Bu olumlu havanın kalıcı olması ve CDS (kredi risk primi) puanlarının düşmesi için vaatlerin hukuki bir zemine oturtulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alkin, "Trump'ın bize verdiği müjdeleri eğer düzgün bir kanuni gerekçeye bağlar ve yasal altyapısını doğru kurgularsa Türkiye'nin önü açılır, CDS primlerinden tutun da birçok yere kadar düşüş yaşanır" değerlendirmesinde bulundu.

İktisadi buhranlarda ‘mevcudu koruma’ refleksi

Ekonomik zorluk dönemlerinde toplumların neden yeni fikirlere kapalı olduğuna dair bir analiz sunan Prof. Dr. Alkin, iktisadi darboğazların insanları psikolojik olarak ‘mevcudu koruma’ içgüdüsüne ittiğini belirtti.

Ekonomik krizlerin ve toplumsal kısırlığın aşılması için temel bir reçete sunan Prof. Dr. Alkin, çözümün ancak kaliteli bir temel eğitim ve güçlendirilmiş demokrasi ile mümkün olacağını ifade etti.

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