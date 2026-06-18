Prof. Dr. Emre Alkin’den Fed analizi: Mutabakat işlerse faiz indirimlerinin önü açılır

Ekonomi Masası programında Fed’in faiz politikasını yorumlayan Prof. Dr. Emre Alkin, mevcut toplantıda bir faiz indirimi beklemediğini, ancak diplomatik gelişmelerin bu tabloyu kökten değiştirebileceğini belirtti. Trump yönetiminin bu mutabakatı Fed toplantısı öncesinde gündeme getirerek bir faiz indirimi zemini oluşturmaya çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Alkin, kurumun ciddiyeti ve tarihsel sorumluluğu gereği ilk aşamada ‘pas’ geçilmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Ancak Prof. Dr. Alkin, bu durumun kalıcı olmadığını, mutabakatın icraata dökülmesiyle birlikte küresel ekonomideki havanın hızla iyileşeceğini vurguladı.

"İmza yetmez, icraat faiz indirimini getirir"

Prof. Dr. Alkin, ABD ve İran arasındaki anlaşmanın sadece kağıt üzerinde kalmaması ve fiilen uygulanması durumunda para politikalarında radikal bir değişim yaşanacağına inanıyor. Özellikle bölgedeki gerginliğin azalması ve enerji maliyetlerinin düşmesiyle birlikte Fed’in mevcut şahin duruşundan vazgeçebileceğini belirten Prof. Dr. Alkin, "Eğer bu anlaşma tamamen işlerse, Fed’in yıl sonuna kadar faiz düşürmez şeklindeki yaklaşımının değişeceğine ve bundan sonraki süreçte daha olumlu adımlar atılacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel piyasalarda rahatlama beklentisi

Küresel ekonomik aktivitenin canlanması adına bu mutabakatın kritik bir eşik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkin, Fed’in atacağı olumlu adımların diğer merkez bankaları üzerinde de bir rahatlama etkisi yaratabileceğine dikkat çekti. Hayata geçen bir barış ve iş birliği ortamının, sadece petrol ve gıda fiyatlarını dengelemekle kalmayacağını, aynı zamanda faiz baskısı altındaki piyasalara nefes aldıracağını ifade eden Prof. Dr. Alkin, bu sürecin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para politikaları için de bir fırsat penceresi açabileceğini belirtti.