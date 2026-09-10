Prof. Dr. Emre Alkin’den OVP değerlendirmesi: Bürokratların emeği kıymetli

OVP’nin siyasiler tarafından değil, bakanlıklardaki uzman bürokratlar ve teknisyenler tarafından yoğun bir çalışma sonucunda hazırlandığını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, metinde büyük bir alın teri ve emek olduğunu ifade etti. Bu nedenle değerlendirmelerinde daha yapıcı ve şefkatli bir üslup tercih ettiğini dile getiren Prof. Dr. Alkin, teknik ekibin titiz çalışmasının takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşsizlik göstergelerindeki olumlu seyir ve gerçekçi enflasyon adımı

Geçen yıl açıklanan OVP ile bu yılın verileri kıyaslandığında olumlu anlamda öne çıkan en temel alanın işsizlik rakamları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkin, 2029 dönemine kadar işsizlik hedeflerinin makul ve ölçülü çerçevelendiğini kaydetti. Sene sonu için belirlenen %28.4'lük enflasyon tahminine de değinen Prof. Dr. Alkin, bu hedefin yıl başındaki %16'lık beklentiye kıyasla daha gerçekçi bir zemine oturtulduğunu ifade etti. Yılın kalan döneminde aylık enflasyonun %1.27 ile %1.39 bandında seyretmesi durumunda sene sonu hedeflerinin yakalanabileceğini belirtti.

Sürdürülebilir büyüme ve dış varsayımların önemi

Programın 2029 vizyonunda %5'lik büyüme ile tek haneli enflasyon hedeflerini bir arada sunduğunu aktaran Prof. Dr. Alkin, bu makroekonomik dengelerin yakalanabilmesi için dış parametrelerin seyrinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ekonomi yönetimlerinin doğrudan etki edemediği küresel petrol fiyatları ve iklim koşulları gibi dış faktörlerin program hedefleri üzerindeki belirleyici rolüne değindi.

Programın başarısı için takip edilmesi gereken 5 alan

Programın hedeflenen patikada ilerlemesi için hassasiyetle yönetilmesi gereken temel alanları da sıralayan Prof. Dr. Alkin; küresel enerji fiyatları, faiz ve bütçe dengesi, erken gevşeme adımlarının yönetimi, döviz kuru ve enflasyon beklentilerinin korunması ile kamuda verimliliği artıracak reformların kilit önemde olduğunu vurguladı. Bütçe disiplini ve kaynakların verimli kullanımı çerçevesinde atılacak adımlarla programın başarısının desteklenebileceğini belirtti.