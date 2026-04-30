Prof. Dr. Emre Alkin’den petrol ve kur analizi: Küresel ekonomide üç senaryo

Prof. Dr. Emre Alkin, küresel enerji piyasalarında petrol fiyatları için üç temel senaryonun masada olduğunu ifade etti. İlk senaryoya göre fiyatların bir süre 110 doların üzerinde seyrettikten sonra sakinleşeceğini ve 2028 yılına kadar ortalama 80 dolar bandında kalacağını belirtti. Kendi görüşünün ilk iki senaryo arasında bir yerde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alkin, emtia fiyatlarındaki artışın talep dışı faktörlerden, özellikle gıda, enerji ve ulaştırma maliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. Enerji fiyatlarının yüksek seyretmeye devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Alkin, bu durumun küresel para politikaları üzerinde belirleyici bir etkisi olacağını sözlerine ekledi.

Merkez Bankası'nın rezerv stratejisi

Döviz piyasalarındaki hareketliliği ve Merkez Bankası'nın tutumunu değerlendiren Prof. Dr. Alkin, rezerv biriktirme süreçlerinin teknik gerekçelerine değindi. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini gelecekte yaşanabilecek olası piyasa dalgalanmalarına karşı bir önlem olarak topladığını belirten Prof. Dr. Alkin, bu durumu piyasaya gerektiğinde müdahale edebilmek için yapılan bir hazırlık olarak tanımladı. Ayrıca, küresel piyasalarda swap imkanlarının değişimine dikkat çekerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin bile ABD’den swap imkanı istediğini hatırlattı.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücü

Türkiye'nin dış politikadaki ve askeri alandaki konumuna dair veriler paylaşan Prof. Dr. Alkin, Türkiye'nin dünyada en fazla askeri üsse sahip dördüncü ülke olduğunu ifade etti. Yakın gelecekte bu sıralamada ikinci sıraya yükselme potansiyeli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alkin, özellikle Afrika ve Libya gibi bölgelerdeki askeri varlığın ve tesislerin stratejik önemine işaret etti. Bu diplomatik ve askeri hareketliliğin önemini vurgulayan Prof. Dr. Alkin, Türkiye'nin çeşitli bakanlıklar nezdinde yürüttüğü başarılı çalışmaları da takip ettiğini belirtti.