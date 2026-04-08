Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Merkez Bankası politika faizini %40 seviyesine çıkarmalı!

Dünyanın 28 Şubat öncesinden çok farklı bir yöne evrildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslanoğlu, bu süreci İkiz Kuleler saldırısı, 2008 krizi ve pandemi gibi tarihin büyük kırılma noktalarıyla kıyasladı. Bu yıkım sürecinin ardından ne geleceğini kestirmenin zor olduğunu belirten Prof. Dr. Aslanoğlu, krizin uzaması durumunda küresel ölçekte stagflasyon ve siyasi kaos riskinin kapıda olduğu uyarısında bulundu.

Merkez Bankası'ndan 300 baz puanlık artış beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaklaşan toplantısına dair öngörülerini paylaşan Prof. Dr. Aslanoğlu, politika faizinin 300 baz puan artırılarak %40 seviyesine çıkarılması gerektiğini savundu. Fiili faizlerin halihazırda %40-45 bandında seyrettiğini hatırlatan Prof. Dr. Aslanoğlu, petrol ve gıda fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon hedeflerini imkansız hale getirdiğini belirtti. Faizin sadece talebi yönetmek için değil, dolarizasyonu engellemek ve finansal istikrarı korumak için de kritik bir araç olduğunu ifade etti.

"Hedef revizyonu yerine araç setini konuşmalıyız”

Ekonomi programındaki revizyon tartışmalarına değinen Prof. Dr. Aslanoğlu, sadece rakamsal hedeflerin değiştirilmesinin bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi. Mevcut kurgunun arz ve üretimi baskı altına aldığını belirten Prof. Dr. Aslanoğlu, "Hedef revizyonu yerine araç setini ve bu araçların nasıl kullanılacağını konuşmalıyız" diyerek para, kur ve maliye politikalarının bütüncül bir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Aslanoğlu’ndan ‘yönetilen kur sistemi’ önerisi

Döviz kuru politikasında da değişim ihtiyacına dikkat çeken Prof. Dr. Aslanoğlu, kurun tamamen serbest bırakılmasının riskli olabileceğini, ancak mevcut enflasyon ve rekabet koşullarını dikkate alan yönetilen bir kur sisteminin uygulanabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Aslanoğlu, yabancı ve yerli yatırımcı için doğru fiyat oluşumunun önemine değinerek, kurun iyi yönetilmesinin ekonomi için kritik bir gereklilik olduğunu savundu.

Yıl sonu enflasyon ve faiz beklentileri

Savaşın sona ereceği varsayımıyla yıl sonu tahminlerini paylaşan Prof. Dr. Aslanoğlu, enflasyonun %30’lar civarında, faizlerin ise %30-35 bandında dengelenebileceğini öngördü. Ayrıca, 2027 sonbaharında olası bir seçim ihtimalinin, 2026’nın son çeyreğinden itibaren büyüme odaklı politikaları tekrar gündeme getirebileceğini de sözlerine ekledi.