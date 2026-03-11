Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Türkiye’nin fırsat yakalaması için iç istikrar ve yatırımcı güveni şart

Savaşın uzama eğiliminin küresel ekonomide üretim ve tedarik zincirlerini bozarak "stagflasyon" riskini, yani durgunluk içinde enflasyonu tetiklediğini ifade etti. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın enerji, gıda ve ulaşım maliyetleri üzerinden dünya genelinde büyük bir baskı yarattığını vurguladı. Bu durumun birçok ülkeyi yıllık ekonomik tahminlerini revize etmeye zorlayacağını kaydetti ve nisan başına kadar geçecek sürenin hasarın boyutunu belirlemek açısından kritik bir eşik olduğunun altını çizdi.

Enerji faturası ve enflasyon baskısı

Prof. Dr. Aslanoğlu, OVP’nin beklenen kazanımlarının jeopolitik riskler nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi. Aslanoğlu, petrol fiyatlarındaki sert artışın Türkiye’nin enerji faturasını ve enflasyonunu doğrudan olumsuz etkilediğini vurguladı. Merkez Bankası’nın bu koşullarda faiz indirmesinin çok zor olduğunu belirten Prof. Dr. Aslanoğlu, bu haftaki toplantıda faizlerin sabit tutulmasını ve risklere dikkat çeken sert bir duruş sergilenmesini beklediğini ifade etti. Türkiye’nin askeri gücü, üretim kapasitesi ve coğrafi konumuyla uzun vadede bölgede fırsat yakalayabileceğini dile getiren Prof. Dr. Aslanoğlu, bunun gerçekleşmesi için iç istikrarın sağlanması ve yatırımcıya güven verecek adımların atılmasının şart olduğunu hatırlattı.

Enerji ve sanayiye destek arayışı

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, hükümetin bu yeni dönemde mutlaka bir strateji güncellemesine gitmesi gerektiğini savunurken, enerji tedariğinde alternatifler yaratılmasının ve sanayinin ayakta kalabilmesi için borç yapılandırması gibi desteklerin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Aslanoğlu’na göre, Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliğin nisan ayına sarkması ve maliyetlerin artmaya devam etmesi halinde, Türkiye’nin tasarruf önlemlerini de içeren çok daha hızlı ve kapsamlı bir acil eylem planını devreye sokması kaçınılmaz olacaktır.