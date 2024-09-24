Prof. Dr. Evren Bolgün asgari ücret için rakam verdi

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Bolgün, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, 2025 asgari ücret artışının yüksek olmayacağını öngörerek, özel sektör çalışanları tarafından da yakından takip edilen bu konuda bir oran verdi.

"Yeni asgari ücreti yüzde 20'den fazla beklemiyorum"

Gazeteci Zeliha Saraç'ın "Asgari ücret için beklenen enflasyon yüzde 20. Diyelim ki 20 yaptılar, o zaman ne olacak? Zaten çok ezilmiş durumdalar. Artı faiz indirimine başladıklarında kredi kartı kullanımı zaten artmış durumda bu konut, otomotiv gibi sektörlerin fiyat artırımına gitmesine neden olmaz mı? Çok mu erken davranıyorlar siz ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Bolgün "Onun üzerine muhtemelen yüzde 2,5 koyabilirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sene yaptığı gibi. O yüzden ben yeni asgari ücreti yüzde 20'den fazla beklemiyorum açıkçası. Ve bu durum ciddi sıkıntı yaratacak çalışan ve dar gelirli kesim açısından." yanıtını verdi.

İşte olası zam oranlarına göre asgari ücret

Asgari ücret şu an 17.002 TL.

2025 yılında asgari ücrete;

- Yüzde 20 zam yapılırsa 20.402,40 TL

- Yüzde 25 zam yapılırsa 21.252,50 TL

- Yüzde 30 zam yapılırsa 22.102,60 TL

- Yüzde 35 zam yapılırsa 22.952,70 TL

- Yüzde 40 zam yapılırsa 23.802,80 TL

- Yüzde 45 zam yapılırsa 24.652,90 TL

- Yüzde 50 zam yapılırsa 25.503 TL