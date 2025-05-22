Prof. Dr. Fatih Konukcu: Dünyada tarım topraklarındaki tahribat hızla artıyor

Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi'nin kentteki bir otelde kapanış toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı değerlendirmede bulunan Konukcu, dünya genelinde tarım topraklarının her geçen gün daha fazla tahrip edildiğini belirtti.

Konukcu, tahrip edilen tarım topraklarından istenilen verim alınamayacağının altını çizdi.

İklim değişikliği ve yanlış tarım uygulamalarıyla toprakların verimini kaybetmeye devam ettiğini aktaran Konukcu, "Dünya tarım topraklarının yüzde 35'i tahrip olmuş durumdadır. Bu şu anlama geliyor. Topraklarımız, belirli bir dereceye kadar verim potansiyelini kaybetmiş veya tamamını kaybetmiş durumdadır." dedi.

"Arazi tahribatı nedneleri arasında iklim değişimi ilk sırada yer alıyor"

Konukcu, arazi tahribatının birden fazla nedeninin olduğunu vurguladı.

İklim değişiminin arazi tahribatının nedenlerinin arasında ilk sırada yer aldığını anlatan Konukcu, "Bunlardan birincisi doğal nedenler ve iklim değişimi. Arazi kullanım değişimi ve yanlış tarım teknikleri toprağı yanlış kullanmadır. " diye konuştu.

Türkiye’nin Akdeniz iklim kuşağında bulunduğunu hatırlatan Konukcu, çiftçilerin toprak sağlığına özen göstermesi gerektiğini söyledi.

"Çiftçilerimiz toprak işlemeyi minimuma indirmeli ve organik madde oranını yükseltmelidir"

Çiftçilerin toprak işlemesini en asgari düzeye indirmesi gerektiğine işaret eden Konukcu, şöyle konuştu:

"Sağlıklı toprak ekosistem hizmetlerini yerine getirir. Organik maddesi yerindedir, biyoçeşitlilik korunur, erozyona karşı dirençlidir. Su alma ve tutma kapasitesi yüksektir. Bitki gelişimi sağlıklıdır, kuraklığa karşı dayanıklıdır. Sıkışmaz, kökler rahatça gelişir ve verim potansiyeli artar. Çiftçilerimiz toprak işlemeyi minimuma indirmeli ve organik madde oranını yükseltmelidir."