Prof. Dr. Fatih Özatay: Faiz %37’nin bile altına inebilir

TCMB’nin 6 ay aradan sonra yeniden haftalık repo ihaleleriyle fonlama yapmaya başlamasını değerlendiren Prof. Dr. Özatay, bu adımın kesinlikle bir para politikası gevşemesi olmadığını vurguladı. Savaş belirsizliği ve enerji fiyatlarındaki sıçrama öncesinde enflasyon hedefiyle uyumlu görülen faiz oranının %37 olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özatay, jeopolitik riskler nedeniyle fiili fonlamanın %40'a çıkarıldığını belirtti.

Bugün gelinen noktada jeopolitik belirsizliğin nispeten kanıksandığını ve TCMB'nin enflasyon hedeflerini yukarı yönlü güncellediğini ifade eden Prof. Dr. Özatay, hedeflerin yükseltilmesi sebebiyle eski sıkılığa gerek kalmadığını ve faiz oranının %37'nin bile altına düşürülebileceğini söyledi. Olası bir faiz indirimi takvimi için acele edilmemesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Özatay, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerinin görülmesinin ardından ekim ayında bir adım atılmasının çok daha sağlıklı olacağını dile getirdi. Ayrıca, motorinde ÖTV'nin sıfırlanması gibi geçici idari kararların enflasyonun ana eğilimini yansıtmadığını belirterek, karar alırken mevsimsellik ve enerji gibi geçici etkilerden arındırılmış göstergelere bakılması gerektiğini ifade etti.

“Adalet duygusunun pekiştirilmesinin en temel reform adımıdır”

OVP ve yapısal reform beklentilerine değinen Prof. Dr. Özatay, gerçek bir yapısal reformun ekonomi dışındaki en kritik ayağının yargı sistemi olduğunu belirtti. Davaların makul sürelerde çözülmesinin ve adalete olan güvenin ekonomi ile yatırımlar üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özatay, adalet duygusunun pekiştirilmesinin en temel reform adımı olduğunu kaydetti.

Sanayi politikasında her alanın değil, sadece belirli stratejik sektörlerin teşvik edilmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Özatay, teşvik politikalarında sıkı performans kriterlerinin uygulanmasının ve hedeflere ulaşılamaması durumunda teşviklerin geri alınmasının önemine değindi. Şirketlerin yaşadıkları sorunları anlamak ve bu sorunların zaman içindeki gelişimini izlemek için etkin bir diyalog mekanizması kurulması durumunda, bu adımların ekonomide güven yaratabileceğini ifade etti.

"Maliye politikası makro açıdan başarılı ancak gelir dağılımı sorunlu"

Kamuda tasarruf tedbirleri ve bütçe dengesi üzerine de konuşan Prof. Dr. Özatay, makro iktisadi açıdan bakıldığında maliye politikasında olumsuz bir durum gözlemlemediğini ifade etti. Deprem harcamalarına rağmen bütçe açığının milli gelire oranının kontrol altında tutulduğunu, faiz dışı bütçenin toparlandığını ve kamu borcunun uluslararası standartlara göre oldukça düşük seviyede seyrettiğini belirtti.

Buna karşılık, uygulanan maliye politikasının bölüşüm ve gelir adaleti yönünden eksiklikler barındırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Özatay, vergilerin yüksek gelir gruplarından ziyade dar gelirlilerden tahsil edilmeye devam ettiğini söyleyerek adil bir bölüşüm için gerekli adımların henüz atılmadığına dikkat çekti.

Türkiye'nin kredi risk primi benzer ekonomilerin gerisinde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 217 puana kadar gerilemesini programın güvenirliği açısından olumlu bir sinyal olarak gören Prof. Dr. Özatay, bu düşüşün ekonomi programına duyulan güveni yansıttığını kaydetti. Ancak bu iyileşmenin kalıcı olmasının şart olduğunu belirten Prof. Dr. Özatay, küresel karşılaştırmalar yapıldığında Türkiye'nin kredi risk priminin hala yüksek olduğunu vurguladı.

Malezya'nın yaklaşık 50, Güney Kore'nin ise 40 baz puan civarında CDS primine sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özatay, Türkiye'nin geçmişte 130 seviyelerini gördüğünü de belirterek, "Yakın geçmişe göre sevineceğimiz olumlu bir gelişme olsa da benzer ülkelere kıyasla halen önümüzde katedilecek çok yol var" uyarısında bulundu.