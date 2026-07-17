Prof. Dr. Fatih Özatay'dan ekonomi analizi: Faiz, enflasyon ve yeni banknot tartışması

Piyasada en büyük kupürlü banknot olan 200 TL'nin toplam içindeki payının hızla artarak %90'a yaklaşmasını değerlendiren Prof. Dr. Özatay, Merkez Bankası bünyesinde banknot basımıyla ilgili bilimsel modellerle çalışan uzmanların bulunduğunu hatırlattı. Yeni ve daha büyük bir banknotun basılmamasının arkasında üç temel motivasyon olabileceğini belirten Prof. Dr. Özatay, bunları yüksek kupürlerin kara para işlerinde kullanılması riski, enflasyonun psikolojik etkisi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele olarak sıraladı.

Prof. Dr. Özatay, 200 TL’nin artık değerini yitirdiğini ve alım gücünün düştüğünü ifade ederken, "Enflasyonu hatırlatması nedeniyle banknota sıfır eklenmesinin psikolojik bir etkisi var" diyerek yetkililerin bu kararı vermekte zorlanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, Merkez Bankası Başkanı’nın daha önceki açıklamalarına atıfta bulunarak, nakit kullanımının zorlaşmasının insanları kredi kartı ve banka havalesine yönlendirdiğini, bunun da kayıt dışıyla mücadelede bir araç olarak görüldüğünü belirtti.

Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentiler

Merkez Bankası’nın faiz politikasına dair beklentilerini de paylaşan Prof. Dr. Özatay, enflasyonun yaklaşık 14-15 aydır %32 seviyelerinde sabit kaldığını ifade etti. Daha önce petrol fiyatlarının 70 dolar bandına inmesiyle gündeme gelen fiili faiz indirimi ihtimalinin, Orta Doğu'daki gerilimler ve Brent petrolün yeniden 85 dolar seviyesine çıkmasıyla zayıfladığını vurguladı.

Prof. Dr. Özatay, Merkez Bankası’nın temmuz ayı toplantısında faiz oranlarını değiştirmesini beklemediğini, faiz indirimi için enflasyonda kalıcı bir düşüşün görülmesi gerektiğini söyledi. Yıl sonu politika faizi için en iyimser tahminin %35 olabileceğini belirten Prof. Dr. Özatay, "Enflasyon %31-32 seviyelerinde kalacaksa, faiz indirmek için bir neden kalmıyor" diyerek sıkı para politikasının sürmesi gerektiğine işaret etti.

Avrupa teknolojide Çin'in gerisinde mi kaldı?

Küresel gelişmelere de değinen Prof. Dr. Özatay, Avrupa ekonomisinin içinden geçtiği zorlu süreci ve teknolojik yarışta Çin’in gerisinde kalmasını ele aldı. Nobel ödüllü iktisatçıların görüşlerine atıfta bulunan Prof. Dr. Özatay, Avrupa Birliği’nin katı bürokrasisi ve bütçe disiplini kurallarının yenilikçi yatırımların önünü kestiğini savundu.

Almanya ve Fransa’nın ‘Avrupa'nın hasta adamı’ olma yolunda ilerlediği yönündeki raporları hatırlatan Prof. Dr. Özatay, Çin’in artık sadece ucuz değil, yüksek teknolojiyle üretim yaptığını ve Avrupa’nın bu rekabette pazar kaybettiğini belirtti.

Sanayide üretim ve istihdam sorunu

Son olarak yurt içindeki sanayi üretim verilerini yorumlayan Prof. Dr. Özatay, son 38 ayda sanayi üretimindeki artışın yıllık bazda %1,5’in altında kaldığına dikkat çekti. Tekstil ve giyim gibi geleneksel sektörlerin güç kaybettiğini, yüksek teknolojili üretimde artış olsa da bunun genele yayılmadığını ifade eden Prof. Dr. Özatay, bu asimetrik durumun küçük şehirlerdeki esnaf ve istihdam üzerinde baskı oluşturduğunu sözlerine ekledi.