Prof. Dr. Fatih Özatay’dan faiz indirimi için kritik eşik: Eylül enflasyonuna dikkat!

TCMB’nin politika faizini %37 seviyesinde sabit tutma kararını değerlendiren Prof. Dr. Özatay, bankanın yakın gelecekte üç ana güçlükle yüzleşeceğini belirtti. İlk olarak jeopolitik gelişmeler ve artan enerji maliyetlerine işaret eden Prof. Dr. Özatay, yılbaşında 60 dolar seviyesinde olan Brent petrolün 107 dolara yükseldiğini ve TCMB’nin bu dışsal maliyet baskısını engelleme imkanının olmadığını vurguladı. İkinci güçlük olarak iç talep ve reel sektördeki daralmayı gösteren Prof. Dr. Özatay, ekonominin yılın ilk yarısında %2,5’in altında büyüyerek potansiyelinin yarısında kaldığını aktardı. Tekstil, deri ve giyim sektörlerinde kapanan fabrikalar ile işten çıkarmaların arttığına değinen Prof. Dr. Özatay, yaklaşan seçim süreciyle birlikte sanayicilerden gelen şikayetlerin ve bol ucuz kredi gibi geleneksel seçim ekonomisi uygulamalarının TCMB’nin elini zorlaştıracağını kaydetti. Üçüncü risk faktörü olarak ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırım süreçlerini sıralayan Prof. Dr. Özatay, dış borçlanma ihtiyacı olan ülkeler için faiz artışlarının sıklığı ve boyutunun önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Enflasyon katılığı ve hedef revizyonları güveni zedeliyor

Enflasyonun son 14 aydır %30,5 ile %32 bandında sıkışıp kaldığını ve katı bir görünüm sergilediğini hatırlatan Prof. Dr. Özatay, ithalat fiyatlarındaki artışın da maliyet baskısını yükselttiğini söyledi. TCMB’nin enflasyon hedeflerindeki sık değişimleri eleştiren Prof. Dr. Özatay, ilk raporda %9 olan yıl sonu hedefinin ikinci raporda %15’e çıkarıldığını, ağustostaki üçüncü raporda %15’te tutulup sadece 24 gün sonra açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) %21’e yükseltildiğini vurguladı. Prof. Dr. Özatay, hedeflerin bu denli kısa sürede ve yüksek oranlı değiştirilmesinin enflasyon beklentilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Faiz indirimi şartlara bağlı, seçim öncesi maaş artışı kaçınılmaz

Yıl sonuna kadar olası bir faiz indirimi beklentisini değerlendiren Prof. Dr. Özatay, faiz indirimi yapılabilmesi için eylül ayı enflasyon eğiliminin olumlu çıkması ve petrol fiyatlarının 90 dolar seviyelerine gerilemesi gerektiğini ifade etti. Petrol fiyatları yüksek seyrederken atılacak zorlama bir faiz indirim adımının süreci bozabileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Özatay, enflasyonla mücadeledeki aksaklıkların yalnızca para politikasından değil, ekonomi programındaki eksikliklerden kaynaklandığını belirtti. Sosyal transferler ve maaş ödemelerine de değinen Prof. Dr. Özatay, mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu vurgulayarak, hiçbir iktidarın bu maaş seviyeleriyle seçime gitmeyeceğini ve seçim öncesinde emekli ile asgari ücretli maaşlarında çarpıcı artışların yapılacağını öngördü.