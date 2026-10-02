Prof. Dr. Fatih Özatay'dan fon krizine çözüm önerisi ve teknik analiz: ABD modeli uygulanabilir

Piyasalardaki haksız kazançlar ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin çözüm yolunu aktaran Prof. Dr. Özatay, uluslararası uygulamalara ve ABD örneğine işaret etti. Makul bir getiri oranının üzerinde olağan dışı kazanç elde edenlerin üzerine gidilmesi ve bu kaynakların toplanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özatay, elde edilen bu tutarlarla zarara uğrayan masum yatırımcıların kayıplarının geniş halk kesimlerine yük yüklenmeden karşılanabileceğini ifade etti.

Likidite önlemleri ve para politikasına etkileri

Krizin makroekonomik alanlara ve diğer sektörlere sıçrama ihtimaline karşı atılan adımları değerlendiren Prof. Dr. Özatay, Finansal İstikrar Komitesi ve TCMB’nin hemen likidite önlemleri açıklayarak olası yayılma risklerini önlemeye çalıştığını vurguladı. Mevcut durumda yaşanan gelişmelerin para politikasını doğrudan tedirgin edecek boyutta bir olumsuzluğa yol açmadığını belirten Prof. Dr. Özatay, ilgili kurumların gerekli adımları attığını kaydetti.

Kritik kararlar neden iş günlerinde açıklanmamalı?

TCMB’deki geçmiş tecrübelerine dayanarak piyasaları etkileyecek kararların açıklanma zamanlamasına dair teknik kuralları paylaşan Prof. Dr. Özatay, piyasayı doğrudan veya dolaylı etkileyebilecek düzenleme ve açıklamaların iş günlerinde yapılmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür kritik kararların cumartesi veya pazar günleri açıklanmasının piyasa aktörleri tarafından özümsenmesini sağladığını, bilgi kirliliği ile içeriden öğrenme (insider trading) iddialarının önüne geçtiğini belirtti.

Ödemeler dengesi yapısı ve dış borçlanma

Türkiye ekonomisinin makroekonomik yapısına değinen Prof. Dr. Özatay, ülkenin dış borçlanmaya gereksinim duyan ve ödemeler dengesinin başat olduğu bir yapıda yer aldığını aktardı. Borçlanmanın uygun koşullarda ve yeterli miktarda yapılabilmesinin ülke ekonomisini rahatlattığını ifade eden Prof. Dr. Özatay, bu doğrultuda piyasalardaki güven unsurunun ve yabancı yatırımcı iştahının korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

TCMB’nin likidite yönetimi mekanizması

Piyasadaki Türk lirası likidite adımlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Özatay, TCMB’nin döviz rezervlerini artırmak amacıyla piyasadan döviz alıp karşılığında Türk Lirası verdiğini ve bu durumun sistemde likidite fazlası oluşturduğunu açıkladı. Sistemde likidite fazlası olduğunda TCMB’nin piyasa faizlerini açıklanan politika faizine yakın tutabilmek için repo gibi araçlarla bu fazlayı çektiğini belirten Prof. Dr. Özatay, bunun olağan dışı bir durum olmadığını ve uzunca bir süredir uygulanan teknik bir süreç olduğunu vurguladı.