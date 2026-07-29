Prof. Dr. Fatih Özatay’dan sanayi ve enflasyon uyarısı: Tek bir politika ile başarı mümkün değil

Prof. Dr. Fatih Özatay, OECD’nin sanayi destekleri raporuna dayanarak Çin'in başarısının tesadüf olmadığını, özellikle düşük faizli krediler ve devlet hibeleri gibi araçların etkin kullanıldığını belirtti. Çin'in yapay zeka, robotik ve elektrikli araçlar gibi alanlarda lider olmasını tek bir etkene bağlamanın yanlış olacağını ifade eden Prof. Dr. Özatay, bu durumun bir "politika bileşimi" sonucu olduğunu söyledi. Bu bileşimin en önemli unsurlarından biri olarak, Çin'in her yıl mezun ettiği 1,3 milyon kaliteli mühendisi ve devasa üretim ölçeğini işaret etti.

İhracat ve teknolojiye yönelme gerekliliği

Türkiye’deki teşvik sistemini eleştiren Prof. Dr. Özatay, her sektöre destek vermenin aslında hiçbir şeyi teşvik etmemek anlamına geldiğini belirtti. Prof. Dr. Özatay, Türkiye’de 86 farklı sektörel desteğin bulunduğunu ancak bunların ‘86 sığ kuyu kazılmasına’ benzediğini ve hiçbirinden beklenen sonucun alınamadığını ifade etti. Desteğin başarılı olması için performansın, ihracatın ve teknolojik gelişimin ödüllendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde sektörlerin küçülmeye devam edeceğini belirtti.

Enflasyondaki katılık ve yapısal sorunlar

Enflasyonun son 13 aydır %31 ile %33 bandında sıkışıp kaldığını belirten Prof. Dr. Özatay, bu durumu ‘inanılmaz bir katılık’ olarak nitelendirdi. Para politikasının aylardır düzgün gittiğini ancak bu kadar derin yapısal sorunları olan bir ülkede tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Özatay, çözüm için yargı sisteminin hızı, kuralların şeffaflığı ve ihale yasası gibi kurumsal değişikliklerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özatay, ekonomide güvenin sadece yüksek faizle sağlanamayacağını, mülkiyet hakkı ve demokratik standartların da yatırım ortamı için kritik olduğunu ekledi.

"Eğitimde niteliğin ve beşeri sermayenin sanayi politikalarıyla uyumlu olması gerekir"

Üniversite sınavına başvuran öğrenci sayısındaki %31’lik düşüşe dikkat çeken Prof. Dr. Özatay, bu durumu 'umut kırıcı ve teslim olunmaması gereken bir tablo' olarak tanımlayarak, eğitimde niteliğin ve beşeri sermayenin sanayi politikalarıyla uyumlu olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Özatay, nitelikli usta, kalfa ve mühendis ordusu yetiştirilemediği sürece verilen devlet desteklerinin de boşa gideceği uyarısında bulundu.